Hijo no reconocido de "El Puma" Rodríguez se realiza "retoques" para bajar de peso y parecerse aún más a su padre

Indiscutiblemente, el gran parecido existe y el supuesto hijo no reconocido de José Luis Rodríguez “El Puma”, no quiere dejar dudas al respecto.

Para ello, Juan José Rodríguez decidió realizarse unos “retoques estéticos” con los que buscaba bajar de peso y reducir así la pequeña brecha que había entre el gran parecido que posee con el famoso cantante.

En muchas de las entrevistas del pasado, los presentadores hablaban del sobrepeso que tenía y que era una de las características que lo diferenciaba del intérprete del “Pavo Real”.

Para todos quienes lo ven, su rostro y hasta su timbre de voz son unas similitudes que nadie puede negar y que lo hacen ser el hijo varón que Lila Morillo ni su actual esposa, Carolina Pérez, pudieron darle.

Con la ayuda de un cirujano colombiano “disminuyó” peso

Desde Barranquilla, Colombia, Juan José Rodríguez, brindó una entrevista en julio de 2021, a un viejo amigo y periodista colombiano, con quien compartió su entusiasmo por el lanzamiento de su más reciente material discográfico en homenaje a “Los Pachos”.

“El Puma Jr” regresó al país que le trae gratos recuerdos por sus inicios como cantante en el año 1996. Las tierras neogranadinas lo impulsaron a la internacionalización y fue allí donde grabó su segunda producción discográfica “Corazón Cobarde”.

Desde el programa “Las historias de Flash”, conducido por Edgar García Ochoa, el cantante sostuvo una larga conversación grabada en su canal de YouTube en la que habló de sus éxitos profesionales y de su relación con la familia Rodríguez.

Pero fue una revelación del conductor la que permitió conocer el origen de la nueva apariencia del “Puma Jr”, quien en las últimas entrevistas de su gira promocional se ha visto con menos peso al que lucía en el pasado.

Con un rostro muy parecido a José Luis Rodríguez, aunque con sobrepeso, el cantante decidió someterse a un procedimiento quirúrgico para quitarse unos cuantos kilos. Y así lo confirmó y agregó que fue por “su salud” al explicar que se pondría en manos de un cirujano de Barranquilla.

Aunque prefirió no dar más detalles, fuel el conductor quien dio el nombre y apellido del especialista que lo ayudaría a alcanzar bajar de peso. Finalmente, confirmó que sería el doctor Carlos Sales, un cirujano bariátrico, quien se puso a la orden para ayudarlo a alcanzar esta meta.

El supuesto hijo no reconocido de José Luis Rodríguez ahora se le ve más delgado y tanto su rostro como su cuerpo dan cuenta de los kilos que ha logrado bajar.

Mientras refería que no era por vanidad, sino por salud, “El Puma Jr” reveló que hace año y medio tuvo una operación de corazón abierto, después de sufrir tres infartos.

“Gracias a Dios es un milagro que esté aquí contigo”, mencionó como parte de los motivos que también lo motivaron a reducir su peso.

Fiel creyente como “El Puma”

Además de su parecido físico, Juan José Rodríguez también es un fiel creyente, tal como el cantante venezolano.

“Yo nací en el evangelio, me crié en el evangelio, y he continuado una línea recta en la vida”, explicó al confesar que no se trata de ser fanático a una religión en particular, sino la de vivir en el orden de los mandamientos.

“Si te riges por eso, eres un buen ser humano”, mencionó de forma categórica.

Liliana y Lilibeth Rodríguez Morillo, al igual que su mamá, la cantante Lila Morillo, han mostrado su apego a esta fe religiosa como su padre.

