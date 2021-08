"El Puma" viajó por carretera para ver a su hija menor y lo critican: "Faltan Liliana y Lilibet"

El cantante José Luis Rodríguez “El Puma” encendió la polémica en Instagram luego de compartir una fotografía en la que aparece junto a su hija menor Génesis y su actual esposa, Carolina Pérez.

Los internautas se abalanzaron en contra del intérprete venezolano con duras críticas y le recordaron a sus otras dos hijas, Liliana y Lilibeth, fruto del matrimonio con su primera esposa, Lila Morillo.

“El Puma” mantiene una relación fracturada desde hace más de 30 años con sus hijas mayores y, durante los últimos meses, el conflicto trasciende de manera recurrente a los medios de comunicación. A pesar de que, al igual que ellas, vive en Miami, la reconciliación ha sido imposible.

La foto de “El Puma” con su hija menor

“La felicidad nos embarga después de casi dos años sin vernos. Abrazos y bendiciones desde Toronto, Canadá”, escribió “El Puma” en la imagen donde aparece con Génesis y su esposa Carolina Pérez con quien tiene más de 20 años de casado.

Rodríguez, de 78 años, estuvo distanciado de Génesis desde que comenzó la pandemia. Incluso no pudo estar junto a ella el pasado 29 de julio cuando cumplió 34 años, por lo que le dedicó un emotivo mensaje a la joven que se labra una carrera como actriz en el cine y la televisión norteamericana.

Sin embargo, la lejanía y las restricciones de viajes no fueron un impedimento y el artista decidió emprender una travesía por carretera y recorrer casi 2 mil 500 kilómetros aproximadamente solo para volver a ver a su “niña adorada”, como él mismo lo dijo en uno de los videos que compartió en su bitácora.

Preguntan a José Luis Rodríguez por su otra familia

El gesto del cantante de hacer un largo viaje a la frontera del otro extremo del país para visitar a Génesis no fue del agrado para los detractores del artista, quienes aseguraron que nunca hizo algo similar por “Las Morillo”.

“La felicidad no puede jamás ser completa, faltan Liliana Morillo y Lilibeth Morillo”, apuntó una usuaria de la red. “Y tus otras dos hijas... acaso no son tu familia... me decepcionas Puma”, escribió otra.

“¡Qué feos están todos! No se ve felicidad... para nada”, opinó otra seguidora del legendario músico latino. “Faltan Liliana y Lilibeth que también son hermosas”.

Todo sobre José Luis Rodríguez

Todo sobre Famosos