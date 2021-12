Brad Pitt regresa a la pantalla grande y enamora con melena rubia larga y un bronceado intenso

Brad Pitt regresa a la pantalla grande y sabe cómo hacerlo. En un cameo, que arrancará suspiros entre sus millones de fans, en la cinta de acción y comedia “La Ciudad Perdida” (The Lost City), el actor luce su lado más arrebatador con un look de cabello largo y rubio, acompañado por un bronceado intenso.

El nuevo film llegará a las salas de cine en el 2022, en un largometraje que reunirá a grandes estrellas, como Sandra Bullock, quien además de actuar se encargó de la producción ejecutiva. También la acompaña el guapo Channing Tatum y Daniel Radcliffe.

Aunque solo será una corta aparición, los seguidores del afamado actor podrán disfrutar una vez más de su talento y su carisma, en un nuevo proyecto en el que lo veremos enfundado con un estilismo que de seguro a todos encantará.

El look de Brad Pitt deja prendados a sus fans

El Daily Mail recordó que la última interpretación que tuvo Brad Pitt fue cuando hizo de astronauta en la aventura espacial “Ad Atra”, en el 2019. Por lo que tenerlo de regreso en el cine es una cuestión de recrearse viendo cómo se desenvuelve al mejor estilo de un súper héroe de ficción.

El exesposo de Angelina Jolie asombra a sus 57 años con un look que no utilizaba desde hace muchos años en Hollywood. Para esta aparición, la edad no cuenta y el galán de cine se ve regio con su cabellera rubia larga, recogida en una desordenada semi cola atada detrás y mechones cayendo sobre su rostro.

Una barba espesa cubriendo su rostro juega a su favor para el papel de acción en el que personifica al hombre que rescata a la novelista secuestrada (Sandra Bullock). El bronceado intenso es parte de lo que debió adoptar para verse como el tipo rudo y feroz que no le teme a nada.

En el primer tráiler oficial del film, lleva ropa militar verde con piezas camufladas e interpreta a un rescatista muy hábil que salta montañas y esquiva el peligro con audacia.

La rudeza que emplea hace recordar a todos la misma astucia que se le vio en el film que protagonizó al lado de la estrella de Maléfica en “Mr. & Mrs. Smith”.

Lo cierto es que el famoso galán de Hollywood exudaba un sexappel que lo confirma entre las estrellas masculinas con mayor atractivo en la industria cinematográfica.

Brad Pitt se encuentra atravesando su peor momento en su vida personal, después de perder toda posibilidad de tener la custodia compartida de sus hijos menores, en el litigio que llevó contra su ex en un juzgado de Los Ángeles.

