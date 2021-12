Por golpear e intentar ahorcar a su novia: Actor de "Mi Pobre Angelito" es acusado de agresión

Una discusión de pareja que desencadenó conductas violentas podría meter en serios problemas a un actor de “Mi Pobre Angelito”. Devin Ratray es acusado de golpear e intentar ahorcar a su novia.

“Home alone”, como es su nombre original, es una película estrenada en 1990 que se convirtió en un gran clásico navideño y que estuvo protagonizada por el personaje de Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin.

Otro de los personajes recordados de la trama es el del hermano mayor Buzz, a quien dio vida Retray. Con el pasar de los años, el estadounidense continuó dedicado al mundo de la actuación. De hecho, estuvo en una producción junto a Jennifer Lopez.

Buzz de “Mi Pobre Angelito” es acusado de violencia

Devin Ratray atraviesa un momento complicado, después de ser acusado de golpear en la cara e intentar ahorcar a su novia durante una pelea doméstica en Oklahoma, Estados Unidos. El portal de variedades TMZ afirma que la pareja de Buzz en “Mi Pobre Angelito” hizo una denuncia ante la policía tras el incidente.

“El actor se puso físico con ella durante la discusión, la estranguló y le tapó la boca con la mano. Ella dice que le mordió la mano, le dio un puñetazo en la cara y se escapó por una escalera. Luego tomó sus cosas y se fue, esperando a que llegara la policía”, explica el sitio.

Sin embargo, el representante de Devin Ratray asegura que el incidente no trascendió a lo físico, pues “tuvieron una discusión verbal”, que terminó en una separación. No hubo mayores detalles sobre el motivo de la disputa en la que nadie fue arrestado.

Un informe al que tuvo acceso el portal de espectáculos Page Six resume un incidente similar, en el que no se presentaron cargos, sucedido el 9 de diciembre. Por temas de privacidad no se revelaron las partes involucradas.

En una entrevista previa con la revista digital People, Buzz reveló que había planes para un próximo encuentro del elenco original de “Mi Pobre Angelito”. No se confirmó si el presunto percance podría cambiar la iniciativa.

