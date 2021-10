El hijo de menor de Angelina Jolie, Knox, reapareció listo para iniciar sus clases de artes marciales, con un uniforme con el que luce como todo un jovencito que está creciendo aceleradamente, al igual que el resto de sus hermanos.

La actriz de Hollywood continúa cobrando relevancia, al participar en eventos en los que su imagen de artista influyente en la industria cinematográfica alcanza mayor visibilidad. Sus fans disfrutaron al ver a la súper estrella participar en la entrega de los premios Power of Women de Variety, al lado de su hija Zahara.

Y además, la coprotagonista de “Eternals” vuelve ser noticia con el nuevo tráiler que Marvel lanzó y en el que su personaje, Thena, se ve más fuerte y segura que nunca luchando contra los enemigos llamados "Deviants".

Knox Jolie Pitt, el gemelo de Vivienne de 13 años, volvió a verse por las calles de Los Ángeles. Pero esta vez sin la compañía de su inseparable madre, Angelina Jolie.

Al jovencito no lo veíamos desde las vacaciones en Nueva York y en Francia, cuando la actriz disfrutó de un descanso junto a sus seis hijos, tras celebrar sus 46 años.

A través de unas nuevas imágenes publicadas en el portal de Hollywood Life, el hijo menor de la súper estrella estaba en camino para su clase de artes marciales, junto a una mujer desconocida, quien lució un vestido de estampado floral y sombrero de paja que seguía sus pasos justo a su lado, portando un bolso tejido donde se apreció un termo.

Vestido con un kimono negro y cinta blanca, junto a zapatillas azules, Knox se apreció tranquilo y con el rostro oculto, al llevar su mascarilla negra para protegerse en la pandemia.

Su cabello rubio y sus facciones de adolescente lo hacen muy parecido a su padre Brad Pitt, quien aún sostiene una lucha legal en un juzgado estadounidense por la custodia de sus hijos menores.

#AngelinaJolie's son #KnoxJoliePitt was spotted👀 in a rare solo outing as his famous mom embarks on a rumored new romance with #TheWeeknd...https://t.co/pfvSb0TAFp