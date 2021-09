La foto de Angelina Jolie en la Casa Blanca que desata euforia en las redes sociales

No solo es la estrella de historias de ficción. Angelina Jolie está demostrando que puede tocar las altas esferas para promover cambios políticos en pro de los más necesitados. Y con la elegancia que le caracteriza, llegó al Capitolio de Estados Unidos y a la Casa Blanca irradiando ese carisma único, al dar uno de sus pasos más importante como activista social.

Ser la Enviada Especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados le otorga ese nivel de influencia para impulsar las causas humanitarias. Al ejercer ese rol, la súper estrella de cine elevó su voz para buscar la aplicación de leyes que permitan la defensa de los derechos de las mujeres maltratadas, así como de los niños.

Y quién mejor para liderar esta solicitud que la madre de 6 hijos. En la disputa por la custodia de sus niños, este año presentó documentos en la corte con los que acusó a su exesposo Brad Pitt de violencia doméstica.

En su papel más importante, Angelina Jolie llevó el glamour de Hollywood a los fríos muros del congreso norteamericano el martes 14 de septiembre pasado. Totalmente comprometida con las causas justas, se reunió con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, para abogar por la reactivación de la ley VAWA – conocida así en sus siglas en inglés-, explicó Telva.

La disposición legal que financiaba programas contra la violencia de género, logró su aprobación durante el gobierno de Bill Clinton (1993-1997), pero con la administración de Donald Trump (2017-2021) quedó suspendida.

En una conversación directa con el alto funcionario, este le hizo saber a la actriz el trabajo que la Cámara Alta está adelantado para que la ley entre en vigor nuevamente. Al mismo tiempo, Schumer agradeció la visita de la actriz y dejó constancia de su encuentro con imágenes en su cuenta Twitter.

Thank you to Angelina Jolie for coming in today to talk about the fight to reauthorize VAWA in the Senate and how we can help support research on diagnosing injuries from domestic violence and child abuse to help survivors. pic.twitter.com/PeYvmzbVVl