Equipada y con vista al mar: Luisito Comunica compra una casa en Venezuela y desata controversia en redes

Tanto fue el gusto de Luisito Comunica por Venezuela que decidió echar raíces. El youtuber anunció a través de sus redes sociales que compró una casa, que vino equipada y con una imponente vista al mar.

A través de su canal de YouTube, con 33 millones de suscriptores, reveló que la casa está ubicada en Anzoátegui, de donde es su novia, la modelo Arianny Tenorio. La propiedad está en Lechería, una pequeña localidad por la que antes había mostrado simpatía.

El mexicano precisa que esta transacción le resultó interesante como una especie de inversión a futuro, pues con frecuencia busca la forma de manejar su dinero en función de incrementar ganancias. Según él, es posible que alquile este espacio como un alojamiento eventual.

Luisito Comunica se encariña con la vista al mar

“Compré una casa en Venezuela. Me emociona mucho compartirlo con ustedes. Me pareció una idea interesante de inversión a futuro y me encariñe con esta ciudad frente al mar”, escribió Luisito Comunica en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 28 millones de seguidores.

El departamento tiene un estilo playero, cocina moderna, electrodomésticos, sistema de aire acondicionado y una planta multiuso adicional. Asimismo, consta de una decoración sencilla, balcón y cercana vista al mar.

“Cuando vi los precios de las propiedades en Venezuela, sinceramente quedé muy sorprendido. Puedes comprar una casa bastante aceptable con 7 mil o 10 mil dólares”, detalla el influencer quien, según lo que dijo en sus videos, pagó 20 mil dólares por su nueva propiedad.

El youtuber encendió las redes

Los comentarios hacia Luisito Comunica no se hicieron esperar, por el hecho de que, según un artículo de Clarín, comprar una casa en Venezuela puede ser muy difícil. Él dijo que estaba en conocimiento de que algunos llegan a perder sus propiedades en el país, pero espera que eso no pase.

“Sí, se escuchan varias historias de miedo sobre Venezuela, de personas que pierden su casa, nada más porque sí”, asegura. “Estoy haciendo esto con las mejores intenciones y esperemos que esto no llegue a suceder”.

Sin embargo, algunos de sus seguidores en redes sociales, le dejaron mensajes como “Dos meses después Maduro diciendo ‘¡Exprópiese!’” y “Se devalúa en un 80%”. De todas formas, hubo muchos que lo felicitaron por la idea.

