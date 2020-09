El youtuber Luisito Comunica (29 años) nuevamente se ha visto envuelto en una polémica, luego de que subiera una imagen a sus redes sociales que disgustó a gran parte de sus seguidores quienes lo acusaron de machismo.

Todo partió hace casi un mes cuando el mexicano recibió críticas y acusaciones de machismo por una foto que publicó en Instagram como "broma" con su polola Ary Tenorio. En ella aparecía a la altura de los glúteos dela joven mientras posaba promocionando la marca de un licor llamado "Tus nalguitas serán mías".

Tras recibir diversos comentarios, el influencer expresó que "reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso". A esto añadió que "simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar".

Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar. — Luisillo El Pillo (@LuisitoComunica) August 31, 2020

Sin embargo, ahora Luisito compartió otra fotografía en la que invirtió los roles, situación que de igual manera dividió a sus seguidores quiene le dejaron comentarios como "no entendiste nada"; "ser empático con las miles de personas (sobre todo en México) que han sufrido de abusos bajo la influencia del alcohol no me parece de cristial"; "Tal parece que sus "disculpas" fueron por presión social y no porque haya comprendido el mensaje", entre otros.

Ser empático con las miles de personas ( sobre todo en México) que han sufrido de abusos bajo la influencia del alcohol no me parece de cristial . Burlarse de esto es perturbador y aberrante . — Melissa (@Melissa45155145) September 24, 2020

Por otra parte, varios lo defendieron aludiendo a que la situación era solo una manera de divertirse entre él y su novia. "Dejen de amargarse la vida por un simple chiste", se leyó por ejemplo en Twitter.

Por donde empezar... Chic@s que se ardieron por la foto de @LuisitoComunica ¿se dan cuenta que el y su novia tienen todo el derecho de tomarse fotos y subirlas a internet? Ellos dieron su autorización y eso les da derecho, callense y dejen reir a los demas que no somos cristales. pic.twitter.com/hO6sSXHz34 — Panshin Go (@Daxter_Pro) September 24, 2020

No amig@, la foto de Luisito Comunica no es una alusión a la violación ni tampoco es un mensaje subliminal para hacer desaparecer a las mujeres.



Simplemente su novia y él se están divirtiendo.



Dejen de amargarse la vida por un simple chiste jajajaja. pic.twitter.com/eGOA7beZnH — ~Axel~ (Mirar Fijado) (@AxelNugget) September 24, 2020

Otra polémica

Por estos días el influencer se encuentra en viaje por Tanzania donde ha compartido con tribus locales e incluso ha consumido drogas con ellos, lo que también ha generado una serie de comentarios negativos hacia el mexicano. Asimismo, el hecho de que no use mascarilla en los encuentros, también le ha traído cuestionamientos.

"Luisito, ten responsabilidad. Si ellos están libres de Covid y tú se los contagias por andar compartiendo pipas, que vas a hacer?", fue uno de los comentarios que le dejaron.