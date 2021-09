Angelina Jolie se confesó y aseguró haber "temido" por la seguridad de su familia en su matrimonio con Brad Pitt

La reconocida actriz de Hollywood, Angelina Jolie, se confesó y se refirió al mediático matrimonio y separación con Brad Pitt, asegurando que "temió" por su seguridad y la de su familia durante su relación con el también actor.

En conversación con The Guardian, es que confesó que se separó de Brad Pitt por la "seguridad" de su familia y la de ella, ante los episodios de violencia que vivían por la adicción al alcohol del actor.

"Hay muchas cosas que no puedo decir" afirmó la actriz, asegurando que sintió temor por sus hijos y que eso la llevó a tomar tamaña decisión.

"No soy el tipo de persona que toma decisiones como las que tuve que tomar a la ligera. Me costó mucho estar en una posición en la que sentía que tenía que separarme del padre de mis hijos", dijo.

Fue el periodista que le preguntó si alguna vez temió por el bienestar de su familia durante su matrimonio, a lo que la actriz respondió que afirmó positivamente.

Divorcio con Pitt

Fue en septiembre del año 2016 es que la actriz anunció su divorcio, el cual finalizó tres años después en 2019. No obstante, aún están en la batalla legal por la custodia de sus hijos luego de que ella alegara violencia doméstica.

Pese a ello, hubo un incidente en un avión con su hijo Maddox, donde aseguraron que el actor fue violento con él. Sobre ello, el actor admitió este acontecimiento pero que nunca fue "físicamente abusivo" con ellos.

Esto fue desencadenado debido a que Pitt sufría una severa adicción al alcohol.

Cabe destacar que de los seis hijos que tienen en común, él único que no dentro de la decisión sobre la custodia es Maddox, de 20 años. Pax de 17, Zahara de 16, Shiloh de 15 y los gemelos Vivienne y Knox, de 12, están a la espera del acuerdo legal.

Incidente con Harvey Weinstein

Según consigna la entrevista con The Guardian, la actriz aseguró que no quiso participar de la película "El Aviador" luego de enterarse que sería Harvey Weinstein el director, quien ahora cumple una condena de 23 años por violación y agresión sexual.

“Dije que no porque él estaba involucrado. No quería volver a trabajar con él nunca más y para mí fue muy difícil cuando Brad sí aceptó”, relató la actriz,

"Peleamos por eso. Por supuesto que dolió", dijo Jolie sobre el trabajo de Pitt con Weinstein.

Jolie, de 46 años, y Pitt, de 57, estuvieron entre las parejas más destacadas de Hollywood durante 12 años hasta que la actriz anunció el divorcio por "diferencias" y violencia por parte del actor.

Ver cobertura completa

“Hay muchas cosas que no puedo decir”, afirmó Angelina Jolie sobre sus años al lado de Brad Pitt, de quien divorció en 2016. En una reciente entrevista con The Guardian, la ganadora del Oscar declaró que se separó del actor por la seguridad de su familia. Además, la estrella de Hollywood habló por primera vez sobre la noche que logró escapar de Harvey Weinstein, y la pelea que tuvo con Pitt por seguir trabajando con él.

Sin entrar en detalles, Jolie dijo que sintió miedo por la seguridad de sus hijos y por eso se divorció de Pitt, y lo acusó de maltrato doméstico: “No soy el tipo de persona que toma decisiones como las que tuve que tomar a la ligera. Me costó mucho estar en una posición en la que sentía que tenía que separarme del padre de mis hijos”.

Según los informes, el hijo de Angelina, Maddox, testificó en el tribunal durante el caso de custodia con Pitt, pero la actriz dijo que no fue así y que “se le negó su voz”. Y confirmó el incidente en un avión privado con Maddox. “Fue tan horrible que casi tengo que verlo como una bendición para estar en posición de poder luchar contra este sistema. No comienza con el incidente del avión. Es mucho más complicado que eso”, añadió.

El periodista le preguntó a la actriz si temió por la seguridad suya y de sus hijos durante su matrimonio con el actor, y ella respondió: “Sí, por la seguridad de toda mi familia”.

Jolie, de 46 años, y Pitt, de 57, estuvieron entre las parejas más destacadas de Hollywood durante 12 años. Llevaban casados dos años cuando la actriz estadounidense solicitó el divorcio citando “diferencias irreconciliables” y denunció al actor por maltrato.

“Me separé por el bienestar de mi familia. Fue la decisión correcta. Sigo centrándome en mi recuperación. Algunos se han aprovechado de mi silencio, y los niños ven mentiras sobre ellos mismos en los medios de comunicación, pero les recuerdo que saben su propia verdad. De hecho, son jóvenes muy valientes y muy fuertes”, afirmó la actriz y directora estadounidense en una entrevista concedida el año pasado a la revista Vogue.

En septiembre de 2016, Jolie solicitó el divorcio de Pitt, que finalizó en 2019. Pero todavía están inmersos en una dura batalla legal por la custodia, después de que ella alegara violencia doméstica contra él. En noviembre de 2016, el FBI anunció que no se presentarían cargos contra Pitt y lo absolvió de cualquier delito, luego de un incidente un par de meses antes en su avión privado en el que se alegaba que Pitt fue violento con Maddox, entonces de 15 años. El actor admitió que tenía un problema con el alcohol y que le había gritado a uno de sus hijos, pero siempre negó haber sido abusivo físicamente con ellos.

De los seis hijos que tienen en común, él único que no está sujeto a la decisión sobre la custodia es Maddox, de 20 años. Pax de 17, Zahara de 16, Shiloh de 15 y los gemelos Vivienne y Knox, de 12, deberán someterse al acuerdo legal que lleguen sus padres.

Pese a la batalla legal que mantiene con su ex marido, la actriz dijo quiere lo mejor para su familia. “Me gustaría que sigamos adelante como familia, todos nosotros, incluido su papá. Quiero que sanemos y estemos en paz. Siempre seremos una familia? “.

“Fue duro para mí”

Angelina Jolie contó que Brad Pitt siguió trabajando con Weinstein pese a saber que el productor lo acosó en una habitación de hotel a fines de la década de 1990 durante el estreno de la película “Play By Heart”

En la entrevista con The Guardian, la actriz actriz compartió que decidió no participar en la película “El Aviador”, de Martin Scorsese, cuando se enteró que la produciría Harvey Weinstein, quien hoy cumple una condena de 23 años por violación y agresión sexual.

“Dije que no porque él estaba involucrado. No quería volver a trabajar con él nunca más y para mí fue muy difícil cuando Brad sí aceptó”, relató la actriz, que tuvo una mala experiencia con Weinstein cuando tenía 21 años, mientras estaba trabajando en la película “Playing By Heart’”. En ese encuentro el ex productor de cine, condenado por violación y agresión sexual, intentó sobrepasarse con ella. A partir de ahí la intérprete asegura que se mantuvo “alejada de él” y que siempre que podía advertía a otras actrices sobre su comportamiento. “Recuerdo que le dije a Jonny [Lee Miller], mi primer marido, que fue genial al respecto, que corriera la voz a otros chicas: ‘no dejes que las chicas vayan solas con él’”.

Pitt fue parte de la película “Inglourious Basterds” de Tarantino en 2009, que fue coproducida por Weinstein Company. Jolie también compartió que en 2012, su entonces esposo le pidió a Weinstein que produjera su thriller, “Killing Them Softly”.

“Peleamos por eso. Por supuesto que dolió”, dijo Jolie sobre la asociación de Pitt con Weinstein. Luego decidió no asistir a ningún evento promocional de la película.

La ex novia de Pitt, Gwyneth Paltrow, también contó que el actor estaba al tanto del comportamiento inapropiado de Weinstein hacia las mujeres. Según Paltrow, Pitt incluso amenazó personalmente a Weinstein en 1995, después de que la actriz le confesara que el productor había tratado de tener algo con ella en una habitación de hotel. El actor confirmó la historia a CNN en 2019: “Solo quería asegurarme de que no suceda nunca más”.