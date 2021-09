Esta semana llegaron a Chile, luego de unos días de vacaciones en México, Iván Cabrera y Gala Caldirola, junto a otros amigos, en medio de los rumores de un romance entre ambos.

Algo que ella ya ha descartado, y ahora él hizo lo propio en una publicación de Instagram, donde efectuó un balance sobre lo que significaron estos días de relajo y, además, aclaró el vínculo que tiene con la española.

"Conocí a una gran amiga"

En una foto donde aparecen los dos, junto a los otros acompañantes del viaje, en la descripción sobre Gala, Iván Cabrera partió escribiendo: "Una gran mujer! Con un tremendo corazón y siempre era el alma de la fiesta! Motivada! Y gran amiga de todos".

"Luego de tantos rumores, suposiciones, etc... y siendo esta la única ocasión donde me referiré al tema; es que justamente conocí a una gran amiga, una tremenda partner siempre con buena onda y buena actitud. Basta de relacionarme con ella donde nunca hubo, no hay y no habrá nada más que una linda amistad", agregó.

Terminó diciendo que "he permitido que mucha gente opine, nunca he respondido nada y con esto dejo en claro también que el tema solo saca risas de cómo tanta prensa ha tratado de involucrarnos. Amigos de Instagram y a toda la prensa, gracias por tanta cobertura, pero cómo ya lo saben, aquí viajamos 5 amigos que se quieren mucho y ya está".

La respuesta de Gala

En la misma publicación, Gala aprovechó de comentar que "la vida coloca personas en tu camino con un propósito, cada una de ellas viene a enseñarte algo. Yo puedo decir abiertamente que te quiero por que has sido siempre el mejor compañero durante las grabaciones del programa, motivador y alegre! Con mucho power".

"Después pude conocerte personalmente y ver la calidad de persona que eres. Es difícil lidiar con tanta exposición, con tantos comentarios, con tantas personas con malas intenciones y con, además de eso, nuestras propias vivencias personales", añadió.

Finalizó escribiendo que "eres tan linda persona y creamos un vínculo tan sano que a pesar de toda la mala energía que recibimos, el cariño sigue intacto!! Mi respeto para ti, porque te mereces solo cosas buenas".

