"Volveré pronto": Britney Spears cierra su Instagram para "celebrar su compromiso" con su novio

Britney Spears dejó en blanco a sus seguidores que se encontraron sorprendidos al ver que la artista eliminó su polémica cuenta de Instagram. Sin embargo, antes de retirarse anunció que la decisión solo se debe a que celebrará su compromiso con su novio Sam Asghari.

En medio del escándalo que significa la batalla de la cantante por librarse de la tutela de su padre Jamie Spears, quien controla su vida desde hace 13 años; su perfil en la red social sirvió para expresar sus sentimientos y abrirse respecto al tema.

En los últimos meses, se pudo ver a la cantante mostrarse un poco más abierta, a diferencia de aquella mujer que hace algunos años apareció en imágenes y videos sin decir palabras y con un aspecto que preocupó mucho a sus fans.

Britney Spears se despide de Instagram

La cantante supo de antemano que alejarse de Instagram causaría un gran impacto entre sus admiradores, por lo que en un intento de apaciguar los ánimos dejó un corto mensaje a sus 34 millones de fans.

"No se preocupen amigos... simplemente tomaré un pequeño descanso de las redes sociales para celebrar mi compromiso. ¡Volveré pronto!”, escribió la otrora princesa del pop e ídolo juvenil, hoy de 39 años.

Weird how Britney's Instagram was deleted after this post... 👀 https://t.co/g1LDFJSb70 pic.twitter.com/JfXnqDERUm — SL04N (@ursobye) September 14, 2021

En su último post, la intérprete de éxitos como “Baby one more time”, “Circus” y “Oops I did it again” agradeció al movimiento #FreeBritney por el importante apoyo que le dieron y que sirvió para afrontar la batalla judicial contra su padre, reveló la revista Rolling Stone. El mismo mensaje lo compartió también en Twitter.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨ — Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021

Spears y Asghari mantienen una relación desde hace cinco años, según informó el medio estadounidense Page Six. Se comprometieron el pasado domingo, algo por lo que, según ella dijo, “valió la pena esperar”.

Así reaccionaron los fans

Mientras tanto, los fanáticos de la estrella pop reaccionaron incrédulos al post y algunos de ellos descartaron que fuera real el tuit. “Devuélvale a Britney su cuenta. No puedes engañarnos”, escribió un usuario de Twitter.

“Di algo la próxima vez chica, la última vez que desapareciste fue en 2019, así que estamos un poco traumatizados”, añadió otro en los comentarios.

“Es su equipo quien borró su cuenta, porque no les gustó esa publicación que hizo de la tutela y ahora lo publicaron en su Twitter para que no sospechemos, y ¿quién borra su cuenta cuando se toma un descanso?”, insistió otro.

