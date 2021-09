¿Kim Kardashian y Kanye juntos de nuevo? Fans especulan con aparición de misteriosa figura junto a la modelo

Todos esperaban ver a Kim Kardashian en la continuación de su nuevo código de estilo y así lo cumplió. Caminó llena de misterio por la alfombra roja de la Met Gala 2021, ataviada en un conjunto completamente ceñido que incluía una especie de pasamontaña y larga cola.

La famosa empresaria fue objeto de la atención de miles de cibernautas de Twitter, quienes no dudaron en comparar su outfit con un Dementor de las películas de Harry Potter. Sin embargo, segura de sí misma llegó al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y se robó la atención.

Siendo la antítesis de su hermana, la modelo Kendall Jenner la esperó a un lado, tras apostar por un vestido de transparencia firmado por Givenchy, que se convirtió en una joya de la moda, bordado de miles de brillantes de pedrería. Con este diseño lleno de sofisticación, quiso rendir un homenaje a la gran actriz de la época de oro de Hollywood, Audrey Hepburn.

El enigmático acompañante de Kim Kardashian

La exhibición de Kim Kardashian con su propuesta vanguardista fue la segunda parte de su llegada a la Gran Manzana, al lucir dramática con un atuendo de cubierta facial negra, complementado por un mini vestido y un leggings que dibujó su silueta al máximo, con mangas abullonadas y guantes.

Aunque el diseño de la casa de modas Balenciaga se caracterizó por su simplicidad en su confección -tejido tipo polera– el look tenía varias piezas que elevaron su estilo, como las botas de jersey y la larga cola que le dio glamour a su atuendo, recalcó el Daily Mail.

Por unos minutos, el traje que vistió Kim pasó a un segundo plano, ante la gigante incógnita y la pregunta que todos se hacían sobre quién sería la persona que la acompañó al mayor evento de la moda, reseñó E!

Un misterioso hombre enmascarado iba a su lado y sus fans estaban frenéticos al pensar que se trataba de su exmarido Kanye West. ¿Estarán juntos otra vez? Fue el mensaje que se repitió en las redes ante tal aparición sorpresa.

La estrella de “Keeping Up With The Kasdashians” ha estado apoyando al rapero en sus masivos eventos en los que presentó su nueva música, y fueron esas apariciones en las que inició su tendencia con sus piezas negras de la firma parisina que ocultan su rostro.

El medio estadounidense se encargó de despejar la incógnita asegurando -según una fuente- que el rapero no asistió a la Met Gala. De esa forma reveló que la persona que posó al lado de Kim era realmente la directora creativa de Balenciaga, Demna Gvasalia.

La artífice de los últimos atuendos de la fundadora de Skims fue la acompañante de una nueva aventura de la polémica influencer, logrando aumentar la energía que desprende Kim en todas sus extravagantes apariciones.

Todo sobre Kim Kardashian

Todo sobre Famosos