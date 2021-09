El sorprendente look con máscara de cuero de Kim Kardashian que causa "terror" entre su fans

Kim Kardashian parecía tener una nueva cita para el concierto de “Donda” de su exesposo Kanye West. Pero no. La influencer sorprendió a todos al llegar a Nueva York envuelta en uno de sus looks más polémicos e inesperados; un traje y máscara de cuero que no dejaba ver ni un centímetro de su piel.

La integrante más pequeña del clan, Kylie Jenner arrasó en las redes con el anuncio de su segundo embarazo. Pero nuevamente, su hermana le quita el protagonismo con su aparición triunfal en la "Gran Manzana", cuando arribó junto a su madre, Kris Jenner, y su novio Corey Glambe, además de su hermana Kourtney junto a su inseparable nuevo amor, Travis Barker.

La controversial máscara de Kim Kardashian

Todos quedaron atónitos al ver a Kim Kardashian moverse en un outfit de pura piel en negro. La reconocida influencer bajó de un lujoso vehículo negro, haciendo honores de ser una celebridad al llegar al hotel Ritz Carlton en Central Park, para asistir a la Semana de la Moda en Nueva York y a la celebración del tan esperado evento de la Met Gala.

Los flashes se centraron en la estrella de televisión y su impactante atuendo en cuero que incluyó un llamativo abrigo de grandes solapas de la firma parisina Vetements, además de unos pantalones y botas que le llegaban hasta los muslos de la marca Balenciaga.

Aunque tiene acostumbrados a sus más de 250 millones de seguidores a looks en los que muestra de forma asombrosa sus encantos femeninos, esta vez Kim dejó a todos sorprendidos con su propuesta en la que no se apreció nada de piel, pues hasta sus manos lucían con guantes, citó la revista Hola.

Pero el elemento que hizo la diferencia y llenó de controversia a su traje, fue la máscara con cierre. Sin dudas, la capucha estilo zentai que no dejaba ver nada de su rostro, se llevó la atención del público presente y de sus seguidores de las redes.

Las fotos del Daily Mail captaron su llegada, destacando el deseo de la influencer de protagonizar un momento fashionista, recordando la máscara y el traje de Balenciaga que utilizó para el segundo show de su exmarido en la presentación de su nuevo álbum en Atlanta.

La máscara también incluye cierres metálicos en los ojos y un agujero en la cabeza que le permitió lucir una cola de cabello XL. Esta pieza, junto a la gabardina de cuero, pertenecen a la colección de primavera 2019 de la firma francesa.

El bolso, repleto de brillantes de la firma Balenciaga fue el único accesorio que no estuvo dentro de los patrones llenos de “terror”, como lo tildaron sus fanáticos. Para algunos, rompió con todo lo mostrado por Kim en su arriesgado atuendo.

Sus fans reaccionaron a su publicación, en la que posteó cuatro fotografías que dejaban ver en detalle su irrepetible y cuestionado outfit.

“Kim, cariño... noooooooo. Esto no es American Horror Story”; “¿Qué es esto?”; “No es tu mejor look”; “Kim ha estado muy cerca de Kanye por un tiempo”; “Kim, ¿puedes ver?”; “¿Qué es esto, es Halloween?”; preguntaban con algo de desconcierto sus seguidores al no halagar esta vez el traje que eligió la fundadora de Skim.

