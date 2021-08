Hija de Kim Kardashian se "tatúa" la cara para apoyar a su padre por su nuevo disco

Kim Kardashian volvió a confirmar que la familia está ante todo. La socialité asistió a la segunda muestra de su exesposo Kanye West, en la que volvió a dar un vistazo de lo que será su nueva producción “Donda”, en compañía de sus cuatro hijos.

Haciendo a un lado todos los problemas derivados de su separación con el rapero, la millonaria empresaria hizo su aparición triunfal en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, de la forma en que siempre suele hacerlo, con un look arrollador con el que se robó las mirada del público presente.

Pero fue la primogénita de la pareja, North, quien siguió los pasos de su famosa madre y también cargó con la atención, al destacar entre sus menores hermanos con un inusual estilo

La mayor de Kim Kardashian se pinta la cara

Por segunda vez, Kim Kardashian coordina su vestuario con su ex y aparece con un espectacular outfit “total black” firmado por la exclusiva marca Balenciaga. Se trata de un original jumpsuit súper ajustado y brillante que delineó a la perfección su figura estilizada.

Lo más llamativo fue que la protagonista del reality show “Keeping Up With The Kardashian” también cubrió su rostro, al igual que Kanye West, con una máscara que asemejaba a un pasamontaña que solo dejó ver unos agujeros para mostrar sus ojos, labios, además de una trenza XL que lució en la velada.

La millonaria compartió un carrusel de imágenes, que tituló “#Donda #Balenciaga”, con las que dio una mirada de cómo lucieron en el show que reunió a más de 40 mil espectadores, mencionó el Daily Mail en una reseña.

Pero las excentricidades no son solo del disfrute exclusivo de Kim Kardashian. La mayor de sus hijas, North West, se apreció en una de las fotografías que colgó la estrella de la televisión, con su rostro "tatuado" con unos dibujos en color negro que cubrieron sus mejillas, nariz, frente y barbilla.

Los retoños de la pareja se unieron al look monocromático, y así vimos a Chicago, cargada en los brazos de su madre, y detrás iba el resto de la familia -Saint de 5 y Psalm de 2 años-, en manos de los integrantes de su equipo. Pero, la que siempre llama la atención es la mayor de los hijos, quien iba en medio de dos amiguitas.

Cada día pareciéndose más a su famosa madre, la pequeña lució una polera oversize y pantalones holgados, con un par de botas a juego. A su rostro grabado con figuras abstractas, le sumó unas gruesas trenzas extremadamente largas que cubrieron toda su cabeza.

En el resto de las instantáneas, se vio el detrás de cámara del evento, con el rapero disfrutando de la compañía de sus hijos. Al igual que Kim, llevó su rostro oculto con una máscara negra más traslúcida que la de su exesposa.

Junto a Saint, el cantante se apreció completamente vestido de negro, mientras North seguía robándose el show al presumir sus habilidades físicas con una voltereta lateral que la dejó con sus manos en el piso y sus pies en el aire.

