Kanye West admite que le fue infiel a Kim Kardashian: "Él sabe que la lastimó"

Kim Kardashian y Kanye West vuelven a estar en el centro de la polémica. Ahora el rapero estadounidense admitió que le fue infiel a la modelo y lo expresó a través de una de las canciones de su último disco “Donda”.

A pesar de que han transcurrido siete meses desde que la socialité solicitó formalmente el divorcio, aún se siguen desvelando detalles sobre las posibles razones de fondo que causaron el quiebre de la relación.

Aunque en un principio el divorcio había causado el alejamiento entre ambos, ahora la expareja parece estar en buenos términos y hasta han compartido como una familia junto a sus hijos: North, Chicago, Saint y Psalm.

De hecho, la última vez que estuvieron juntos fue el pasado 26 de agosto, cuando Kim fue parte de la presentación del nuevo álbum. La influencer apareció vestida de novia, en un gesto claro de apoyo al trabajo del músico.

Kanye West revela en una canción que fue infiel

Ahora cuando los famosos están pasando por un buen momento luego de su separación, una fuente cercana al cantante aseguró a People que él le fue infiel a la estrella de “Keeping Up with the Kardashians”, cuando se encontraba en rehabilitación por problemas de alcohol.

"Hubo cosas que sucedieron en su matrimonio que Kanye lamenta. No siempre fue el mejor esposo. Él sabe que lastimó a Kim. Sin embargo, siempre la amará", aseguró.

La versión de la fuente, además, coincide con la letra de la canción “Hurricane”, el quinto sencillo de su álbum “Donda”.

"Aquí voy actuando demasiado rico, aquí voy con una chica nueva, y sé cuál es la verdad. Todavía jugando después de dos niños, es mucho para digerir cuando tu vida siempre se mueve", dice parte de la letra de la canción según reseñó la revista norteamericana.

Kanye West aún usa su anillo

A pesar de que el divorcio parece inevitable, la fuente aseguró que Kanye West aún usa el anillo de matrimonio en ocasiones.

“Pareciera que espera que Kim en cualquier momento cambie de opinión”, dijo la fuente.

Hasta ahora, Kanye West ni Kim Kardashian han confirmado nada al respecto. Sin embargo, todo indica que ambos dejaron atrás los desencuentros y están enfocados en seguir juntos como una familia.

