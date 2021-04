Ahora que la serie de Kim Kardashian, “Keeping Up With The Kardashians”, se acerca al final en su temporada número 20, una verdad sobre la famosa producción sale a la luz.

El show de televisión de la millonaria familia, protagonizado por la dueña de Skims, su madre Kris Jenner, de 65 años, y sus cuatro hermanas, Kourtney, de 41; Khloé, de 36; Kendall, de 25; y Kylie, de 23, no siempre fue bienvenido, según reveló la mayor del clan.

Kourtney Kardashian aseguró en el podcast “Emergency Contact” que antes de que en 2007 se estrenara el reality, contactaron primeramente a Kim Kardashian.

“Recuerdo que fuimos a E!, fuimos a todo, creo que nadie lo quería o algo así ", comentó.

La serie de Kim Kardashian

Aunque el reality ha llevado a la familia al estrellato y al reconocimiento mundial después de 14 años, realmente el espacio televisivo iba a servir de relleno en un inicio.

“Creo que algo pasó con el programa de Lindsay Lohan y necesitaban relleno, así que dijeron, 'Oh, esto va a ser algo de una temporada'", comentó la hermana mayor de Kim Kardashian.

La realización de la serie, conocida como KUWTK, se concretó después de que la aún esposa de Kanye West se viera con un productor en una tienda “Dash”, según detalló People.

El encuentro con Kris Jenner

Después de la reunión entre el productor de E! y Kim Kardashian, solo bastó una visita del director de casting del canal a la casa familiar, donde conoció a la matriarca Kris Jenner.

A partir de ese momento, cuenta Kourtney, se ideó la realización de un reality en el que todos participaran. Luego se contactó a Ryan Seacrest, el actual productor ejecutivo.

El éxito de “Keeping Up With The Kardashians” fue innegable, pero finalmente llega a su fin en medio del polémico divorcio de Kim y Kanye West.

Recientemente Kim Kardashian respondió con tuit un mensaje de una seguidora que se lamentó porque está pronto a finalizar su programa. “¡No tardaremos mucho! Nuestro nuevo programa en @hulu vendrá después de la última temporada”, comentó.