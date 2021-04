Kim Kardashian ha estado un tanto “ocupada” en sus vacaciones junto a sus hijos, disfrutando de días de playa y sol, tal como lo ha compartido recientemente desde su cuenta de Instagram.

La estrella del reality, de 40 años, ha sabido aprovechar el tiempo en medio del proceso de divorcio que mantiene con el rapero Kanye West, departiendo con sus cuatro pequeños hijos: North (7), Saint (5), Chicago (3) y Psalm (1).

Sin embargo, entre su vida de madre y sus ocupaciones con sus firmas KKW Beauty y Skims, la magnate ha sacado tiempo para responder a una seguidora de Twitter sobre lo que le depara a la serie de telerrealidad “Keeping Up With The Kardashians” (Kuwtk).

Una fan de la multimillonaria le compartió un tuit que ella no dejó pasar por alto. “Todavía no puedo creer que esta sea la última temporada de #KUWTK. ¡No sé qué voy a hacer! @KimKardashian”, escribió la seguidora.

En un intento por animar a la tuitera, la celebridad respondió “¡No tardaremos mucho! Nuestro nuevo programa en @hulu vendrá después de la última temporada”.

La respuesta desató reacciones en la red social, en la que otros seguidores pidieron a Kim Kardashian que los saludara. “Tweet 1: Tratando de que Kim Kardashian me responda. Moriré si sucede. @KimKardashian #kuwtk” y “Kim, por favor dime ‘hola’. Te amo #KUWTK”, escribieron.

