Jennifer Lopez borra todo rastro de Alex Rodríguez en su cuenta Instagram: Lo dejó de seguir

Fueron suficientes 4 meses después del rompimiento con Alex Rodríguez, para que Jennifer Lopez tomara la decisión de borrar todo rastro de su exprometido de su cuenta oficial de Instagram. La "Diva del Bronx" finalmente hizo lo que muchos esperaban: “limpiar” sus redes de todas las vivencias y señales de amor con el exjugador de grandes ligas.

Su idilio con el exintegrante de los Yankees de New York parecía una historia de amor sacada de un cuento de hadas, pero la crisis llegó tras cuatro años de romance y el anuncio de la separación se conoció pese a intentos fallidos de “arreglar” la situación.

Millones de fans mostraban incredulidad ante la noticia. No podían creer que la pareja más estable del mundo del espectáculo estuvieran acabando con los años que unieron sus vidas.

Jennifer Lopez hace borrón y cuenta nueva

Lo cierto es que Jennifer Lopez sorprendió a más de uno, cuando este sábado 14 de agosto tomó su Instagram para hacer limpieza profunda. Todas y cada una de las fotografías que compartió al lado de Alex Rodríguez fueron eliminadas de su feed, reportó People en Español.

Las imágenes de sus días compartiendo solos, junto a sus hijos, las dedicatorias de amor y hasta el espectacular día de su compromiso a orilla de la playa son episodios del olvido en el Instagram de la súper estrella, quien prefirió pasar la página por completo.

Su nueva relación con Ben Affleck continúa viento en popa y la intérprete de “On The Floor” quiso borrar todo indicio de su ex en Instagram, donde ya subió su primera foto junto al actor de Hollywood con motivo de su reciente cumpleaños 52.

Y JLo no solo eliminó las fotografías, también dejó de seguir al exjugador de béisbol, por lo que salió de su círculo selecto de 1.312 personas a las que la cantante sigue en su cuenta.

Se salvaron sus hijas

Tal como lo registra el portal de la revista Vanity Fair, solo queda un clip que data de marzo de 2020, en el que se aprecia a su hijo Max, de 13 años, conduciendo una MonoRover (patineta eléctrica de dos ruedas) y sirviendo una bebida a Alex, y segundos después hace una exhibición de su dominio sobre el aparato.

También sobrevivieron algunas postales de sus hijas, como la de Elle, en su cumpleaños del 2020, en la que le dedicó unas emotivas palabras de cuando la vio por primera vez. Además del carrusel de instantáneas que subió el día de Acción de Gracias del 2019, donde se retrataron como la gran familia que llegaron a ser en el pasado.

La celebración de los 15 años de Tashi es otra que permanece, lo que refleja el verdadero amor que siente por las hermosas retoños del comentarista deportivo, quienes supieron ganarse el cariño de la artista.

Pero la “limpieza de las redes” no se completó, pues la hermosa artista de 52 años no borró a Rodríguez de su Twitter, donde aún se repiten las imágenes.

La respuesta de Alex Rodríguez

Y la gran interrogante que todos se hacen es si ¿Alex Rodríguez hizo lo mismo que su ex prometida? ¡Pues, no! El millonario empresario no ha corrido a sus redes a igualar a la cantante.

Sus fotos más recientes como el retrato en República Dominicana y la que selló su nueva alianza de negocios con una marca de productos de nutrición, aún siguen en su cuenta, como la de la petición de matrimonio.

El reconocido empresario continúa activo en sus redes mostrando cómo la pasa sin Jennifer Lopez, compartiendo con sus hijas y con sus amigos desde su mansión en La Florida. La diva permanece entre las personas que él sigue y pareciera que en su romance no hubiese pasado nada.

