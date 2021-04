La cantante Jennifer Lopez y el exbeisbolista Alex Rodríguez finalmente confirmaron su separación, luego que hace semanas comenzara un rumor que sindicaba que la pareja atravesaba una crisis amorosa.

"Nos hemos dado cuenta que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo", señalaron a través de un comunicado a un programa matinal estadounidense.

Agregaron que a futuro continuarán "trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de ambos", cerraron.

La supuesta infidelidad de Alex Rodríguez

De acuerdo al medio Page Six, Lopez y Rodriguez se separaron hace algunas semanas luego que el deportista le fuera infiel con la actriz Madison LeCroy.

Fueron colegas de la intérprete quienes la acusaron de ser la amante de Alex a principios de este 2021, algo que ella negó, declarando que solo realizó una videollamada con él.

"He hablado por teléfono con él. Esa es la verdad, pero nunca hemos tenido algo físico, es solo un conocido. Nunca ha engañado físicamente a su prometida (JLo) conmigo. Todo esto fue hace un año. No sé qué hacer. He tratado de estar lo más callada posible. No quiero nada malo para su familia ni para la mía", dijo en dicha ocasión.

De acuerdo a Us Weekly, cuando JLo se enteró de la noticia se habría sentido "usada y humillada". Incluso habría tenido un arranque de ira con Alex y le gritó a su entonces prometido, enojada por su infidelidad.

Un actuar de Rodriguez que no sorprende al mundo de Hollywood ni al del deporte, puesto que conocida es su fama de mujeriego. Incluso el afamado beisbolista José Canseco le escribió en Twitter que "Alex Rodriguez deja de ser un pedazo de mierda. Deja de engañar a Jennifer Lopez".

