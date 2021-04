En junio de 2005 se estrenó la película estadounidense "Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl", en la cual los amigos imaginarios de Max, es decir, Sharkboy y Lavagirl, cobran vida y lo reclutan para combatir el mal.

Sharkboy o el "niño tiburón" fue interpretado por Taylor Lautner. En tanto, Lavagirl, quien producía fuego y lava, fue interpretada por la actriz estadounidense Taylor Dooley, quien protagonizó a la niña con tan solo 12 años.

Su vida personal y su carrera

Actualmente Taylor Dooley tiene 28 años, está casada con Justin Cassotta y tiene dos hijos: Jack, que nació en 2016, y Adaline, que nació en 2019.

Luego de protagonizar a Lavagirl, Dooley interpretó a Mary en "Whitepaddy", Judy en "Apoly", y Dana Ackerman en "Monster Night".

Posteriormente dejó de actuar y luego ingresó a la universidad a estudiar Licenciatura en Psicología.

"Aparte de la universidad, me tomé el tiempo para concentrarme en mí. Crecer como actriz infantil es una vida enfocada y protegida. Quería experimentar mucho más", contó en su blog personal.

Pero en 2020 volvió a la pantalla grande para volver a encarnar a Lavagirl en la secuela independiente de Netflix, "We Can Be Heroes", donde también actuó con el chileno Pedro Pascal.

Revisa cómo luce hoy Taylor Dooley

Todo sobre Famosos

Todo sobre Así luce