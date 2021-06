Miley Cyrus luce nuevo corte de pelo y la comparan con la princesa Diana de Gales

El nuevo look de la cantante estadounidense Miley Cyrus se volvió controversial en las redes sociales. El aspecto de la exestrella de Disney causó revuelo luego de que la joven fuese comparada con la princesa Diana de Gales.

Desde su aparición como protagonista en la serie de televisión “Hannah Montana”, la cantante ha experimentado una increíble transformación y su cabello ha sido el principal protagonista.

La intérprete, que ha llevado una vida plagada de polémica por el abuso de las drogas y el alcohol, pasó del cabello largo con pollina hasta el irreverente cabello corto con flequillo.

La polémica intérprete hizo un nuevo cambio en su apariencia y lo compartió en su cuenta de Instagram una fotografía. A sus de 28 años, sale vestida con lencería roja y una melena rubia despeinada que llega a la altura de las orejas con mechones ondulados.

Según la revista Cosmopolitan, la nueva apariencia de Miley Cyrus se asemeja mucho al estilismo que usaba la fallecida madre de los príncipes William y Harry durante los años 80. "Se parece sospechosamente al corte híbrido de salmonete y hongo que la propia Diana una vez lució", afirma la publicación.

Sin embargo, los fanáticos de Lady Di no vieron con buenos ojos la comparación entre las dos mujeres y así lo hicieron saber a través de las redes sociales. “¡Dios santo, ni siquiera compares a Miley con una dama de clase como la princesa Diana en esta vida!”, escribió un usuario de Twitter.

“Mencionar a Miley Cyrus en la misma oración que la princesa Diana es simplemente incorrecto”, dijo tajante otro. “Realmente no entiendo por qué todo el mundo estaba hablando de que Miley Cyrus se veía como una princesa Diana con su nuevo corte de pelo, cuando el mío se ve como el de ella”, bromeó una chica en una publicación.

Miley Cyrus's New Mullet Cut Is Giving Off Major Princess Diana Vibes Good grief DON'T EVEN COMPARE miley WITH A LADY OF CLASS LIKE PRINCESS DIANA IN THIS LIFETIME!!!!

I truly don’t understand why everybody was popping off about Miley Cyrus looking like a princess Diana with her new haircut when this mf LOOKS JUST LIKE HER pic.twitter.com/s7xP8Dvu3Z