La modelo María José "Coté" López enfrentó las críticas que le llegaron esta semana, por celebrar el cumpleaños de sus trillizas que este 2021 cumplieron 11 años.

Y los cuestionamientos no fueron por no respetar el aforo en pandemia o por no seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria para evitar la propagación del coronavirus.

Los cuestionamientos fueron porque a algunos seguidores de la influencer no les gustó la temática de la fiesta de las niñas, que eligieron celebrar su día especial con decoración y motivos de las serie de animé "Naruto" y "Hunter X Hunter".

"Basta con los estereotipos"

Mediante stories, la esposa de Luis "Mago" Jiménez comenzó diciendo, a modo de broma que "vamos a pelear terrible brígido", recordando un video viral chileno, para luego explicar el motivo de esa frase.

"No puedo creer que en 2021 haya gente que me diga: '¿por qué esta decoración si son niñas?'", señaló. En el video se puede ver que la casa tiene colores representativos de las series, en tonos naranjos, azules y verde oscuro.

Cumpleaños hija Coté López

La influencer continuó diciendo: "¿Qué tiene que ver que sean niñas y que les pueda gustar esto, el fútbol, estos colores? Por el amor de Dios, basta con los esterotipos".

"Le puede gustar a una niña el azul y no pasa nada", remató en el video, en donde se puede ver que las niñas estuvieron de lleno inmersas en el mundo de las series japonesas en su nuevo cumpleaños.

