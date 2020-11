Con 28 años recién cumplidos este 23 de noviembre, Miley Cyrus hizo una confesión de lo que significaron los días de cuarentena por la pandemia del coronavirus, contexto que la influyó negativamente.

Durante el episodio del podcast New Music Daily de Apple Music, la cantante y actriz contó que la pandemia la hizo recaer y volver a beber alcohol, pese a los seis meses que llevaba sobria.

"Como le ha pasado a mucha gente, siendo completamente honesta, durante la pandemia recaí", confesó, añadiendo que "nunca diría que he permanecido sobria si no es verdad, recaí y he aceptado que ocurrió".

¿Qué hizo?

La exchica Disney aseguró que reflexionó al respecto y pensó cómo afrontar su recaída. "Una de las cosas que he utilizado es 'No te pongas furiosa, sé curiosa'. No, no te enojes contigo misma, pero pregúntate '¿Qué pasó?'", dijo.

"No tengo ningún problema con la bebida. Tengo un problema con las decisiones que tomo una vez que paso ese nivel de borracha. Solo quiero despertarme al 100 por ciento, el 100 por ciento del tiempo", explicó, descartando un posible alcoholismo.

Miley señaló que es "muy disciplinada y es bastante fácil para mí estar sobria o entrar y salir de la sobriedad porque el día en que no quiero hacerlo más, simplemente no lo hago".

Cyrus contó además que sus ganas de mantenerse sobria hasta sus entonces 27 años fue "porque hemos perdido muchos iconos a los 27", como Kurt Cobain y Amy Winehouse.

