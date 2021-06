Kanye West no quiere saber nada de Kim Kardashian: La dejó de seguir en Twitter

Aunque Kanye West no es muy activo en las redes sociales, en los últimos días se tomó su tiempo para dejar de seguir a Kim Kardashian y a sus hermanas en Twitter, poco después que se difundieran imágenes de su escapada a Francia con la modelo Irina Shayk.

Mientras que las famosas hermanas son una sensación en las redes sociales, el rapero mantiene una postura más discreta. Las últimas publicaciones las hizo en noviembre de 2020, cuando era candidato en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En ese entonces, también comenzaron sus problemas matrimoniales.

Kanye West quiere alejarse de Kim Kardashian

A cuatro meses de haber iniciado el proceso de divorcio, Kanye West parece estar seguro de querer comenzar una nueva vida lejos de la famosa familia de Kim Kardashian y, para ello, quiere borrar cualquier recuerdo de su relación.

El cantante tomó la decisión de hacer una limpieza en su cuenta de Twitter y, de manera inesperada, dejó de seguir a Kim, Kourtney y a Khloé. Ahora tan solo sigue a 210 usuarios.

Sin embargo, en Instagram, Kanye West aún sigue a la madre de sus hijos North, Chicago, Psalm y Saint. De hecho, la socialité es la única que tiene ese privilegio en la plataforma, donde el artista acumula más de 5,2 millones de fans.

Fue a través de esta red social que Kanye West recibió un emotivo mensaje de Kim Kardashian el pasado 8 de junio, cuando cumplió 44 años, en el que que le juraba “amor de por vida''.

Aunque West y Kardashian no han hecho efectivo el divorcio, el rapero fue capturado en varias imágenes en una escapada romántica en Francia, donde pasó cuatro días en un lujoso hotel con la modelo Irina Shayk, ex de Bradley Cooper.

Mientras que ella despedía su famoso programa de televisión “Keeping Up with the Kardashians”, en el que confesó que recibió terapia para lidiar con sus problemas matrimoniales.

