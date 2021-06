Kim Kardashian desea feliz cumpleaños a Kanye West con romántica frase y una foto de su niñez

Kim Kardashian no logró contenerse y dedicó un emotivo mensaje de feliz cumpleaños a su expareja y padre de sus cuatro hijos, Kanye West, quien llegó a los 44 años este martes 8 de junio.

Con este mensaje, es la segunda vez que la estrella del programa de televisión “Keeping Up with the Kardashians” se refiere directamente al cantante. La semana pasada en el penúltimo capítulo del reality se definió como una “perdedora” y “fracasada” en referencia a su divorcio.

La modelo y empresaria norteamericana introdujo los trámites para separación en febrero de este año. Aunque todo el proceso ha sido bastante mediático; hasta ahora, hay mucha discreción sobre los detalles legales que implicaría.

El feliz cumpleaños de Kim Kardashian a Kanye West

“¡Feliz cumpleaños, te amo de por vida!”, fue la romántica frase que dedicó Kim Kardashian, en su cuenta de Instagram al padre de North, Saint, Chicago y Psalm, y con quien estuvo casada casi siete años.

La más famosa del clan televisivo publicó el mensaje acompañado de una postal, donde se ve ella junto a Kanye y tres de sus pequeños, mientras volaban en un jet privado. La estadounidense también subió varias imágenes de West en sus “stories”.

La primera instantánea está marcada con la fecha 1987, cuando el músico apenas era un niño de 10 años. Viste un suéter rojo y mira sonriente la cámara. En la siguiente, se puede ver a ambos con trajes de noche, y también dejó ver otra foto familiar.

Fanáticos piden que regresen

Como era de esperarse, la publicación de Kim Kardashian generó millones de reacciones de los usuarios de la red social. Más de tres millones de personas dieron “like” al post, mientras superaba los 22 mil comentarios de usuarios que les pedían volver a estar juntos.

“Por favor, vuelvan a estar juntos... sus vibraciones fueron todo, Kim no se rinde”; “Aww, esto me puso triste. Los amaba chicos juntos”; “Ámalo de por vida y trata de resolverlo”, son parte de los comentarios que dejaron los nostálgicos internautas.

Pero Kim no fue la única de la familia que felicitó al creador de las zapatillas “Yeezy”. “¡Feliz cumpleaños a mi hermano de por vida! ¡Que tengas el mejor cumpleaños Ye! ¡Enviándote amor y bendiciones sin fin!”, escribió Khloé Kardashian, en un post de su cuenta de Instagram.

Por su parte, la matriarca de la familia, Kris Jenner, utilizó sus historias de la plataforma digital, donde le deseó un “Feliz cumpleaños” a su exyerno, con una imagen donde aparecen los dos agarrados de la mano

Todo sobre Kim Kardashian

Todo sobre Kanye West

Todo sobre Famosos