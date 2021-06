Kim Kardashian presume de sus nuevos zapatos Balenciaga de 3.000 dólares hechos con impresión 3D

Kim Kardashian es conocida por sus excesos y no para de alardear los lujos de todo tipo que ella y su familia ostentan. La empresaria y modelo estadounidense no tuvo reparos en mostrar una serie de exclusivos y lujosos zapatos y bolsos que ahora tiene en su armario.

A pesar de recibir innumerables criticas por su estilo opulento de vida, la protagonista del reality familiar “Keeping Up with the Kardashians” no se detiene ante los señalamientos de algunos de sus seguidores.

En sus redes sociales, la exesposa de Kanye West suele compartir fotografías en las que se puede apreciar el enorme guardarropas que tiene en su lujosa casa en Hidden Hills. Además, en varias ocasiones, también ha consultado con sus más de 225 millones de seguidores cuál de las piezas escoger a la hora de vestir cuando se siente indecisa.

Los exclusivos regalos que recibió Kim Kardashian

Kim Kardashian compartió con sus seguidores varias fotografías en las que muestra la nueva colección de zapatos y bolsos. Entre las exclusivas piezas estaba un par de zapatos de tacón hechos con impresión 3D de Balenciaga, un bolso Prada y un bikini naranja de Heron Preston.

De acuerdo a un artículo difundido por The Sun, los tacones Balenciaga y el bolso tienen un valor aproximado de tres mil dólares cada uno.

Sin embargo, los lujosos zapatos y bolsos de Kim Kardashian fueron un obsequio. “Estas piezas están totalmente impresas en 3D, una innovación en el uso de la tecnología en la moda. Son únicos en su clase, en goma flexible para llevar hechos especialmente para ti con un grabado personalizado. Disfrútalos”, se leía en la nota que acompañaba el regalo.

La empresaria norteamericana también incluyó un texto encima de una de las fotografías. “Oh Dios mío, gracias”, escribió citando a las cuentas de “The Attico” y “Ancuta Sarca”.

