Kim Kardashian tenía dudas sobre el calzado a utilizar para completar su “outfit” del día, por lo que decidió recurrir a sus más de 222 millones de seguidores en Instagram para solicitar su opinión.

La empresaria y modelo norteamericana, que es para muchos un símbolo de la moda, con sus atrevidos y elegantes atuendos no lograba elegir qué modelo de sandalias usaría para combinar con un ajustado vestido.

La difícil decisión de Kim Kardashian

“¿Qué zapato?”, escribió Kim debajo de la publicación donde aparece bastante despeinada y mirándose de espalda frente a un gran espejo. En la fotografía también se puede ver parte de su enorme guardarropas. La modelo lucía un vestido de látex corto, ceñido al cuerpo, de escote recto y descubierto por la parte trasera.

La protagonista de “Keeping Up with the Kardashians” llevaba en uno de sus pies un diseño de Manolo Blahnik de tiras finas que se entrelazan en su pierna desde el tobillo hasta la pantorrilla, detalló el sitio Footwear News.

La otra era un Bottega Veneta, que destacaba por una tira que sale desde del dedo gordo de su pie, hasta llegar un poco más arriba de su tobillo, imitando una serpiente.

Al igual que Kim Kardashian los fanáticos no lograron ponerse de acuerdo, en un post que superó los dos millones de “like”, y con más de 28 mil comentarios, la opinión fue dividida. “Izquierdo”, decían algunos mientras otros se decantaron por el derecho.

Apoya a talentos emergentes

La estrella de televisión está enfocada en seguir apoyando los talentos emergentes de la moda, al igual que lo hizo hace poco con un diseño de la joven estudiante de la escuela de arte “Central Saint Martins” en Londres Namita Khade.

Aunque lo que más llamó la atención de su publicación fue el par de calzados, el vestido que usó la mamá de North West, también se llevó sus aplausos. Se trata de una pieza de Mowalola Ogunlesi, una novel diseñadora nigeriana, de 26 años, que también apoyó a Kanye West en su línea Yeezy Gap en 2020.

