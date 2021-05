Kim Kardashian es una sensación en las redes sociales. Con más de 217 millones de seguidores en Instagram, todo lo vuelve un acontecimiento, en especial, sus exóticos y glamorosos looks. Sin embargo, sus fans se quedaron abismados con una de sus últimas publicaciones.

La estrella del reality “Keeping Up With The Kardashians” está acostumbrada a marcar tendencias por su versatilidad a la hora de vestir. Kim puede lucir un vestido para una ocasión formal, puede llevar una enorme sudadera con “leggins” o combinar un pantalón de mezclilla con un lujoso abrigo y seguir luciendo impecable.

Pero esta vez, la multimillonaria empresaria no logró deslumbrar a sus fanáticos. En un par de selfies, aparece con un inusual vestido, elaborado con una tela tejida de apariencia rústica, que muchos compararon con una alfombra.

Usuarios desaprueban traje de Kim Kardashian

En la imagen, aparece la fundadora de “KKW Beauty” con el traje sin mangas de una sola pieza, en dos tonos de tela color oliva, con recortes a la altura del torso que dejaban ver su tonificada silueta.

“Estaba guardando este vestido para las vacaciones, pero supongo que es por el gramo”, escribió en la leyenda de la gráfica. Como ya es costumbre, el post causó revuelo y alcanzó más de tres millones de “likes” y superó los 188 mil comentarios.

Los seguidores de la socialité norteamericana no dejaron escapar la oportunidad de opinar en relación al atuendo. “¿North creó eso para ti?”; “Y ella está usando mi esterilla de yoga”; “¿No tuvieron tiempo de terminarlo?”; “¿Por qué estás vestido con harapos?”; “Aladdín llamó... quiere que le devuelvan la alfombra”, son parte de algunos crueles comentarios.

Una nueva tendencia

De acuerdo a una publicación de la revista Hollywood Life, el extraño look de Kim Kardashian obedece a un nuevo estilo. La modelo y empresaria apostó a la tendencia de vestidos tejidos a punto para su nueva prenda.

El traje fue diseñado por Namita Khade, una estudiante de la escuela de arte “Central Saint Martins” en Londres, por la que Kim tiene una debilidad.

