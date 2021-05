El cantante chileno, Leopoldo Méndez, mejor conocido como DJ Méndez, dio una sincera entrevista en la cual conversó sobre su carrera, vida y también sus hijos.

En específico, el intérprete de "Chiki Chiki", conversó acerca de Leo Méndez Jr., quien hace algunos años hizo pública su homosexualidad.

¿Cómo se tomó la situación?

En una sincera plática con Canal 13, el artista reveló que las sospechas sobre la orientación sexual de su hijo "siempre estuvieron. No es algo que de repente ‘ah mi hijo es gay’. Yo ya lo iba cachando y era ver a mi hijo igual. No había diferencia".

Asimismo, destacó que "lo que hizo Leo (hacer pública su homosexualidad) es un acto de valentía y de amor propio y de darle para adelante. Abrió la mente de varios".

Por otra parte, abordó también la identidad de género de su hijo, quien hace un tiempo se identificó como Linda Méndez Espinoza, aunque a los pocos meses volvió a su nombre de nacimiento.

"(Leo Méndez) pasa por un proceso en donde no sabe si se quiere operar o no. No sabía si se iba a cambiar el nombre femenino. Es parte de, porque se está conociendo", afirmó.

"Tenía claro que es gay, pero van pasando cosas en el camino y un día me dice que está pensando en operarse. Hoy yo siento que se ama tanto y está tan seguro de quién es, es Leo Méndez, y ama a otro hombre", remató.

Un proceso que no es fácil en Suecia, puesto que debe pasar al menos un año hablando con personal médico que determinará si sus condiciones emocionales lo ayudarán a lidiar con la transición.

