Así confesó en televisión Kim Kardashian que su matrimonio con Kanye West había terminado

Kim Kardashian se autodefinió como “perdedora” y “fracasada”, al romper a llorar mientras hablaba en televisión sobre su matrimonio fallido con el famoso rapero Kanye West, padre de sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

La actriz de telerrealidad protagonizó una escena en el penúltimo capítulo de su serie “Keeping Up With The Kardashians", transmitida por el canal E!, en la que se muestra desconsolada mientras comenta acerca de su relación con su exmarido, con quien está en proceso de divorcio desde febrero de 2021.

La producción televisiva se acerca a su final definitivo, después de su estreno en octubre de 2007. En el más reciente capítulo los fanáticos quedaron impactados con la forma en que la multimillonaria se refirió a ella misma en torno de sus tres matrimonios y sus estudios de derecho.

Kim Kardashian llora al hablar de sus fracasos

Las escenas de “Keeping Up With The Kardashians”, divulgadas por el canal de televisión, fueron compartidas por las redes sociales y mostraron a Kim Kardashian llorando amargamente, al tiempo que se recordaba sus fracasos, especialmente con Kanye West, quien lidia con problemas mentales, según el portal 20Minutos.

“Me siento un puto fracaso y es mi tercer jodido matrimonio. Sí, me siento como una perdedora”, se le escucha decir, mientras está sentada sobre una cama y rodeada de sus hermanas Kylie, Kendall y Kourtney, a quienes también se les ve consternadas.

Las grabaciones de ese episodio se llevaron a cabo durante un último viaje que realizó la familia a una lujosa casa en Lake Tahoe, en California, para despedir el reconocido programa, reseñó Daily Mail.

En la singular escena en la que la estrella, de 40 años, habla con sus hermanas y refiere una pelea que había tenido con el intérprete de “Runaway”. “Debería tener una esposa que apoye cada uno de sus movimientos y viaje con él y haga todo, y yo no puedo", confesó secándose las lágrimas.

Examen de derecho reprobado

Además de su problema matrimonial, la propietaria de Skims también se lamentó profundamente porque reprobó un examen llamado “baby bar” que le permitía graduarse, junto a unas prácticas en un bufete de abogados. La puntuación que obtuvo fue 474 puntos de los 560 que necesitaba.

“Soy una fracasada. No aprobar te desmoraliza, te dan ganas de irte", comentó sobre su situación. "Siento que nuestro padre estaría verdaderamente orgulloso de ti de todas maneras", le respondió su hermana mayor, Kourtney, para levantarle el ánimo.

