La socialité Kim Kardashian no ha tenido tan buena suerte en el amor como en los negocios. La modelo estadounidense ha llegado al altar en tres ocasiones y las tres han terminado igual: en un divorcio.

Actualmente, la estrella de “Keeping Up With The Kardashians”, de 40 años, atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su vida: la separación del rapero Kanye West, con quien tuvo cuatro hijos: North West, de 7 años, Sain West de 5, Chicago West de 3 y Psalm West de un año.

Todo el trámite del divorcio mantiene a Kim Kardashian en el ojo del huracán. Sin embargo, ha hecho un gran esfuerzo porque el proceso, que inició a principios de este año, se lleve en buenos términos y afecte lo menos posible a sus niños.

Pero este no ha sido el único episodio amargo que ha vivido Kim en cuanto a su vida amorosa y aquí te presentamos un resumen de los tres matrimonios fallidos de la modelo y empresaria.

Kanye West: de la amistad al amor

Kim Kardashian y Kanye West se conocieron en el año 2003 por medio de una amiga en común. Desde ese momento, entablaron una buena amistad que con el paso de los años se convirtió en un sonado romance que acaparó la atención del mundo de la farándula en 2012.

En junio del 2013, la pareja tuvo a su primogénita North y casi un año después oficializaron su relación. Luego de siete años y de haber conformado una familia, deciden separarse “bajo un acuerdo amistoso”.

El detonante de la ruptura habría sido la negativa de Kanye West a recibir atención médica para tratar sus problemas de salud mental. Recientemente una fuente cercana al excandidato a la presidencia de Estados Unidos también aseguró que Kanye West recibía malos tratos por parte de Kim y su familia.

Kim tuvo un matrimonio que duró 72 días

Antes de casarse con Kanye West, estuvo casada con el exjugador de baloncesto, Kris Humphries, por solo 72 días antes de pedir el divorcio.

Cuando Kim se unió al deportista, ya se había convertido en toda una celebridad, por lo que la unión fue transmitida en el reality show “Keeping Up With the Kardashians”.

Aunque en un principio Kim Kardashian defendió su matrimonio de las especulaciones que ponían en entredicho la genuinidad de su relación con Kris, años después reveló que desde un principio ella estaba segura de que iba a fracasar.

“En ese momento solo pensé, mierda, tengo 30 años. Será mejor que me case. Creo que muchas chicas pasan por eso, cuando se asustan y piensan que están envejeciendo y tienen que resolverlo”, dijo según el portal Hollywood Life.

Su primer esposo

Cuando se casó por primera vez, Kim tenía 19 años. Este podría ser el amor más aventurero de la empresaria, pues para consolidarlo se fugó con el productor musical Damon Thomas, quien le llevaba un poco más de 10 años.

Se casaron en el año 2000 en Las Vegas. En una entrevista publicada por la revista People, admitió que en esa estapa de su vida “vivía un éxtasis, una fase salvaje". Este matrimonio duró solo tres años. Damon presentó el papeleo en 2003 y el trámite terminó oficialmente en 2004.