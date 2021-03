El divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West parece que no se lleva en tan buenos términos como hasta ahora se ha dicho. La revista In Touch Weekly reveló que el rapero estadounidense prepara una dura venganza contra la socialité norteamericana.

El reportaje difundido por Infobae señala que una fuente informó al rotativo estadounidense que el cantante está dispuesto a “contarlo todo” y que ya estaba cansado de “años de creciente infelicidad”.

“West conoce todos los secretos de Kim, y sus neurosis y ya ha comenzado a charlar con sus seres queridos", dijo el informante, quien aseguró que la estrella de televisión tiene serios problemas de ira.

Kanye West cansado de la humillación de Kim Kardashian

Según la revista, Kanye West era humillado cuando las cosas no salían como Kim Kardashian quería. “Él está preparado para derrumbar a la falsa diosa que ha engañado al mundo. Está determinado a que el mundo sepa lo desquiciada que está".

Entre otros secretos que revelaría, se encuentran la razón por la que Kim no se lleva bien con su hermana Kourtney y también el coqueteo que tuvo la empresaria con otros hombres.

Sin embargo, el impreso no aclara en qué momento, ni cómo West ofrecerá estos detalles de su expareja. Esto podría ser después de que se difunda la última temporada del programa “Keeping Up with the Kardashians”, que abordará el desmoronamiento de la relación.

Una versión poco fiable

Por su parte, el medio dedicado a la farándula Gossip Cop acusa a In Touch Weekly de inventar una historia sobre la famosa pareja para vender una gran cantidad de ejemplares. Al parecer, la revista anteriormente dio noticias falsas sobre informantes que provenían de Kate Middleton, Brad Pitt y Tom Cruise, que jamás se cumplieron.

Kim Kardashian y Kanye West son padres en común de North, Saint, Chicago, y Psalm, resultado de su matrimonio de seis años.