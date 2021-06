La inesperada confesión de Kim Kardashian en el final de "Keeping Up with the Kardashians"

El programa “Keeping Up with the Kardashians” se despidió oficialmente luego de 14 años y 20 temporadas imponiendo moda y glamour. Las aventuras y tragedias de Kim Kardashian y sus hermanas llegaron a su fin.

Durante todo este tiempo, los televidentes fueron testigos de las peripecias que catapultaron a la familia a una fama de proporciones gigantescas. Según información difundida por el portal ABC News, KUWTK fue traducido a 20 idiomas y se transmitió en más de 90 países, con millones de televidentes cada semana.

El capítulo final de esta exitosa historia, que narra la vida del clan Kardashians-Jenner, se grabó a finales del año pasado desde el maravilloso Lago Tahoe, en una impresionante finca, con un costo de 6 mil dólares por noche, según difundió el diario Daily Mail.

El capítulo final de “Keeping Up with the Kardashians”

El programa ya venía adelantando en episodios recientes la difícil situación familiar de Kim Kardashian y su separación con el cantante de rap Kanye West, padre de sus cuatro hijos. En el penúltimo capítulo se autodefinió como “perdedora” y “fracasada”, por su fallido matrimonio.

En el episodio final, el drama de la estrella del reality ocupa la mayor atención. Metida en un jacuzzi con sus hermanas reveló que acudió a un terapeuta para tratar de llevar mejor la relación con Kanye que ya asomaba dificultades para la fecha de la última grabación.

Comentó también que ha logrado mucho en su vida, “He logrado diez veces más de lo que pensaba que era humanamente posible”, dijo. Sin embargo, la empresaria y modelo aseguró que no se siente feliz con un hombre que no está la mayor parte del tiempo a su lado.

A pesar de que Kim Kardashian se mostró segura de la decisión que había tomado acerca de su relación con el rapero, recientemente dedicó un emotivo mensaje en el que dejó ver que aún siente amor por su expareja. “Feliz cumpleaños ¡Te amo de por vida!”, escribió para felicitar a West en su 44 cumpleaños.

