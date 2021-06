Las primeras fotos de Kanye West e Irina Shayk juntos: Kim Kardashian dice estar feliz

Un día después de que Kim Kardashian lanzara como un grito la frase “¡Feliz cumpleaños, te amo de por vida!” a Kanye West en Instagram, se revelan las primeras fotos del cantante con la modelo Irina Shayk. Sin embargo, la estrella de televisión dice estar feliz y que esto no la ha afectado.

Justo en el aniversario 44 de su nacimiento, el rapero estadounidense fue visto de vacaciones en Francia, en medio de rumores de una relación con la modelo rusa, madre de Lea, la hija de Bradley Cooper, y ex del futbolista Cristiano Ronaldo.

El padre de cuatro hijos se encuentra separado de la protagonista del programa “Keeping Up with the Kardashians”, que en febrero de este año introdujo la demanda de divorcio.

Así son las primeras fotos de Kanye West e Irina Shayk

De acuerdo a la información difundida por el Daily Mail, la pareja se hospedó en el lujoso hotel “Villa La Coste”, que Kanye reservó en su totalidad, ubicado en la ciudad de Provenza, al sur de Francia, donde las suites tienen un valor entre 1.250 y 1.550 euros por noche.

En las primeras fotos del cantante con la modelo, se puede ver a la pareja caminando por los hermosos prados ubicados en los extensos terrenos del hotel. West iba vestido todo de negro, mietras que Irina Shayk aparece en una fotografías vestida solo de blanco, en otras lleva un pantalón negro y un top blanco.

Aunque no se hicieron demostraciones de afecto, el encuentro se da entre fuertes rumores de una relación. Ambos lucieron sonrientes durante la caminata en la que iban acompañados de un equipo del músico norteamericano, reportó también Page Six.

Kim Kardashian está muy feliz

Según reveló una fuente a People, actualmente Kim Kardashian está muy feliz tratando de llevar las cosas en calma. Cuando empezaron a surgir los rumores de un romance entre Kanye West e Irina Shayk, la expareja del rapero los negó e insistió en que era solo alguien que buscaba llamar la atención el día de aniversario de su boda.

Lo cierto es que Kanye e Irina mantienen una relación profesional desde hace varios años. La rusa ha participado en varios proyectos del cantante. En 2010 estuvo en el video del tema “Power” del rapero, mientras que en 2012 apareció en la pasarela de la colección de moda Otoño/Invierno de West en la Semana de la Moda de París.

