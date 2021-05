Kim Kardashian responde a los rumores de que Kanye West está saliendo con Irina Shayk

Kim Kardashian no parece estar preocupada por los rumores de que su ex esposo, el rapero Kanye West, está en medio de una situación sentimental con la supermodelo rusa Irina Shayk.

Según The Sun, los informes de que Kanye West está saliendo con la exesposa del actor Bradley Cooper surgieron a través de una conocida cuenta de chismes en Instagram, el lunes 24 de mayo de 2021, tomando de sorpresa a los fanáticos del rapero.

“La conexión de Irina con Kanye se remonta a 2010, cuando apareció en el video musical de su canción ‘Power’”, aseguró el tabloide británico. Sin embargo, un informante cercano a Kim reveló que la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” duda mucho de que los rumores sean verdaderos.

Kim Kardashian no cree en los rumores

“Kim no cree los rumores de Irina en absoluto. Para ella, es un don nadie que busca llamar la atención y aprovechar de ganar algo de reputación el día de su aniversario de bodas”, aseguró.

Agregó que “a ella no le molesta en absoluto, a nadie en su círculo parece importarle o creerlo. Incluso si es cierto, dudo que ella se moleste en este punto”.

El día que surgieron los rumores se cumplió el séptimo aniversario de bodas de Kanye, de 43 años, y Kim, de 40, quienes tras pasar por una serie de problemas personales decidieron divorciarse.

Una fuente le dijo a la cuenta de Instagram @deuxmoi: “Kanye West ahora está saliendo en secreto con Irina Shayk, también conocida como la ‘baby mama’ de Bradley Cooper”.

La persona que administra la cuenta aclaró posteriormente: “Después de investigar más a fondo esto, no sé si ‘saliendo’ es la palabra correcta, pero tal vez haya algo de interés allí”. Otro informante corroboró la publicación, respondiendo a los rumores iniciales: “Definitivamente están saliendo”.

Por su lado, Kanye West aún no ha salido con nadie oficialmente ni se ha mostrado acompañado públicamente de ninguna mujer desde que Kim Kardashian firmó los papeles del divorcio en febrero de este año.

