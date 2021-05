Este viernes 28 de mayo en "Mucho Gusto", el conductor del espacio, José Antonio Neme, le dedicó unas palabras al ministro de Salud, Enrique Paris.

Sus comentarios se enmarcaron en la actitud que tuvo Paris durante el balance en donde actualiza la situación sanitaria del país en torno al coronavirus, este jueves, en el cual se mostró molesto con las sociedades científicas que cuestionaron el Pase de Movilidad para vacunados contra el Covid-19.

El secretario de Estado interpeló directamente a los críticos de su gestión, a quienes les preguntó: "¿Ustedes están en contra de la libertad? ¿Están a favor de que la gente siga encerradas en sus casas y que los abuelitos o adultos mayores no puedan salir a caminar, y que los niños no puedan salir a jugar, o que los deportistas no puedan salir a trotar?".

La respuesta de Neme

Con este contexto, en el matinal revivieron sus frases y tras oirlas, Neme tomó la palabra y comenzó diciendo que "yo la verdad que en esta oportunidad al ministro no le entiendo bien".

Luego se refirió directamente hacia él y sentenció, "le voy a decir algo, ministro (...) el que se pica pierde, decía mi abuelita. Entonces, es verdad, el que se pica pierde y sobre todo en política".

Neme hablándole al ministro Paris en "Mucho Gusto"

"No se pique por las críticas de las sociedades médicas, no se pique por las preguntas de los periodistas. Así como hay algunas entrevistas que le gustan, que son funcionales a su objetivo, hay otras que probablemente no le van a gustar", añadió.

Asimismo, le hizo una invitación a que "mire hacia el lado y observe a su compañera Paula Daza (subsecretaria de Salud), que pese a que muchas veces tiene que responder por usted preguntas bastante incómodas, y que están fuera incluso de su propia competencia, lo hace en un tono bastante centrado".

Para Neme, el modo que tiene la subsecretaria Paula Daza, "ha llevado a que ella se haya mantenido durante dos administraciones y es el soporte de la estrategia del Gobierno". El conductor fue más allá e incluso se atrevió a decir que "Daza es hoy una pieza clave del Ministerio".

"Mucho Gusto" es conducido por José Antonio Neme, Diana Bolocco y Paulina de Allende-Salazar, y se emite de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana.

Revisa el momento

Todo sobre Mucho Gusto

Todo sobre José Antonio Neme