El enojo de Paris: ¿Piensan que el Gobierno lanzó el virus y quiere que aumenten los casos?

¿Qué pasó?

Una tensa ronda de preguntas se vivió este jueves en el Palacio de La Moneda, en donde el ministro de Salud, Enrique Paris, lanzó punzantes preguntas a modo de defensa respecto al manejo de la pandemia del coronavirus, especialmente a partir de los cuestionamientos al Pase de Movilidad recientemente otorgado para las personas vacunadas y al número de casos nuevos registrados.

En específico, el ministro Paris fue consultado sobre las proyecciones de expertos que él cuestionó, las cuales hacían referencia a que se volvería a superar los 8 mil casos por día, tal como ocurrió este jueves, registrándose 8.117.

¿Qué dijo Paris?

Frente a si había responsabilidad de las autoridades en el aumento de casos, el secretario de Estado sostuvo que "nosotros siempre vamos a asumir las responsabilidades que tenemos que asumir. Y obviamente que si llegamos a los 8 mil, habrán tenido buenos argumentos para hacer ese cálculo, me alegro por aquello".

"Pero no es culpa de las autoridades que el virus circule, no es culpa de las autoridades que haya aparecido un virus nuevo en el mundo, no es culpa del Gobierno que el virus esté circulando", agregó.

Tras esto, Paris preguntó: "¿O usted piensa que nosotros lanzamos el virus y que el virus circula porque el Gobierno quiere que aumenten los casos? Eso no es así, este es un fenómeno médico, es un cuadro epidemiológico, es una pandemia mundial".

"¿Por qué no dar más libertad?"

"Ayer (miércoles) mostré en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados cómo países vecinos a Chile han aumentado 10 veces más el número de casos de coronavirus y están con sus unidades de tratamiento intensivo colapsadas y además con un porcentaje de vacunación cercano al 10% o 7% en segunda dosis", agregó.

Tras esto, la máxima autoridad sanitaria del país señaló que "estamos en una situación muy diferente, tenemos más de 10 millones de vacunados con una dosis, más de 7 millones con dos dosis, ¿Por qué no le vamos a poder dar una cierta libertad a la gente para que salga? ¿O ustedes están en contra de la libertad? ¿Están a favor de que la gente siga encerrada en sus casas y que los abuelitos y adultos mayores no puedan salir siquiera a caminar y que los niños no puedan salir a jugar o que los deportistas no puedan salir a trotar? ¿Eso es lo que quieren?".

"Ese no es el país que nosotros queremos, nosotros queremos un país donde la libertad esté unida a la responsabilidad y jamás hemos dicho que hay que abandonar las medidas sanitarias. Esto significa que puede salir, pero tiene que usar la mascarilla, lavar las manos mantener distanciamiento físico, ventilarse", manifestó.

Finalmente, Paris señaló que: "Yo no entiendo ese tipo de críticas, pero si ellos lograron calcular que llegábamos a 8 mil y llegamos a 8 mil, les reconozco ese punto, me parece muy bien y muy adecuado y felicito a los especialistas que lograron anunciar ese aumento que entre paréntesis yo lo vengo anunciando hacia varios días atrás. Yo pregunté solamente en qué se basaban para hacer el cálculo".

