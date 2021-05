"No soporté el umbral del dolor": Kathy Contreras cuenta las complicaciones de su parto

El pasado jueves 27 de mayo, la actriz y exparticipante de "Calle 7", Kathy Contreras, dio la bienvenida a su primera hija a quien bautizó como Selva, junto al ingeniero Erich Muñoz.

En un comienzo, la joven había aseverado en varias ocasiones en redes sociales que su parto tenía planeado hacerlo en casa, con un equipo multidisciplinario de matronas.

Sin embargo, en las fotos que su pareja subió a su Instagram, se puede ver que ambos estaban en las dependencias de una clínica.

"Era muy intenso el dolor"

En conversación con LUN, Contreras explicó que cuando comenzó el trabajo de parto, llegó su "doula", que de acuerdo explicó, "es como una partera, como a la antigua, a cuidarme, a hacerme batidos de fruta, almuerzo. Las contracciones siguieron aumentando. Después se vinieron mis dos matronas y pusimos la piscina para parir en casa".

"Estuve en un trabajo de parto en casa, rompí el tapón, me metí a la piscina y bajaron las contracciones, pero era muy intenso el dolor", aseguró.

En un comienzo, Kathy confesó que se sintió frustrada de no poder concretar el nacimiento de Selva como había planeado, "yo quería que mi hija naciera en el agua".

No obstante, esos sentimientos de a poco se fueron diseminando al momento de ir camino al recinto asistencial. "Cuando tomé la decisión de ir a la clínica pensé: ‘No tengo por qué sentirme frustrada. Lo di todo y mi hija quiere nacer hoy’. No soporté el umbral del dolor sin anestesia, y lo acepto. Esta alma viene bastante intensa, y como todo hijo, te viene a enseñar. Ella ya me enseñó mis propios límites como venirme a la clínica por anestesia".

Eso ocurrió cerca de las 01:00 horas del mencionado jueves, luego de aproximadamente 18 horas de contracciones. "Entré con mis dos matronas que estaban acreditadas acá, más el doctor que era el de cabecera quien estaba este plan. Fue totalmente respetado lo de un parto humanizado", comentó.

"Tuve un parto normal, parí a eso de las 3:59 de hoy (jueves), fue parto normal. Me respetaron hasta la postura (posición del perro) que yo quise. Fue muy hermoso, pero intenso. Lo que me tiene más contenta es que mi hija haya nacido sana y que fue un parto respetado y humanizado", remató.

