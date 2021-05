La historia de amor entre Patricia Rivadeneira y Andrea Orsini: Se conocieron en Italia

Una de las actrices chilenas que ha cautivado desde los años 90 a miles de televidentes en todo el país es Patricia Rivadeneira, que por estos días se luce en la teleserie nocturna de Mega, "Demente".

Allí interpreta a Flavia Betancourt, una mujer presa de un matrimonio lleno de violencia, el cual solo es mantenido para conservar las apariencias, puesto que en realidad le gustan las mujeres.

Algo que Rivadeneira también reconoció hace un tiempo, señalando que siente atracción por las mujeres, tanto como por los hombre, reveló en una entrevista a La Cuarta.

Su matrimonio con Andrea Orsini

No obstante, en la actualidad Rivadeneira se encuentra casada con el italiano Andrea Orsini, a quien conoció mientras se desempeñaba como agregada cultural en el país europeo durante el gobierno de Ricardo Lagos.

"Él tenía una serie de amigos y tenía un pasado con Chile. Esto no lo sabía (...) nos conocimos por casualidad en una muestra de arte, nos vimos como cuando se mira a la distancia y él se acercó y nos pusimos a conversar", recordó hace un tiempo sobre el origen de la relación con su esposo en un programa de La Red.

Andrea Orsini con Patricia Rivadeneira

Con él formó un matrimonio compuesto por el hijo de ella y el retoño de él, con quien vivió en Roma durante varios años antes de asentarse en Chile de forma definitiva hace un tiempo atrás.

Un hecho inesperado en su vida, puesto que siempre ha pensado que las relaciones de pareja no eran algo que, durante sus años en Chile previo al viaje a Italia, podría conseguir.

Patricia y Andrea en Italia

"Yo no tenía por dónde en Chile. No estaba lista. Igual encuentro que el matrimonio es una lata tremenda, que la rutina es una lata y me sigo considerando esencialmente polígama, entonces, no me es fácil, pero he aprendido. Hoy tengo una vida familiar muy rica, una vida que me costó tener", reveló en 2013 a la revista Paula.

Con Andrea, tienen dos departamentos, uno "donde vivimos todos y él tiene su garçonnière (pequeño departamento tipo estudio), del que tengo llaves, para que todas sepan".

"Nos encontramos ya grandes, cada uno con sus ritmos. Él siempre me dice que si está antipático para qué va a ir a contaminar mi lecho. Toda la razón, si está antipático que duerma en otro lado. Creemos en esa libertad", añadió en dicha ocasión.

