Kim Kardashian pone fin a rumores sobre aventura con el novio de su hermana Kourtney: "Es falso"

Kim Kardashian intentó poner fin a la polémica sobre la supuesta aventura que habría tenido con Travis Barker, el actual novio de su hermana Kourtney Kardashian.

La más famosa del clan televisivo vive rodeada de escándalos que enfrenta en pleno proceso de separación con su exmarido y padre de sus cuatro hijos, el rapero Kanye West.

La más reciente controversia en torno a la empresaria y modelo estadounidense ocurrió después de que la ex esposa del baterista, Shanna Moakler, afirmara que tuvieron una aventura mientras él todavía estaba casado y que esta relación extra marital fue el detonante para su divorcio.

Kim Kardashian se pronuncia en Instagram

En una interacción que tuvo la protagonista de “Keep up with the Kardashians” con sus seguidores en Instagram, respondió a un fans, que le preguntó si había tenido algo con el baterista de la banda Blink-182.

"¿Te conectaste con Travis Barker?", preguntó el indiscreto internauta a lo que la socialité norteamericana dio un contundente “¡NO!” como respuesta. “¡Falsa narrativa! Hemos sido amigos durante años y estoy muy feliz por él y Kourtney”, añadió Kim Kardashian.

Sin más comentarios, de esta forma Kim, quien también afronta una demanda de sus empleados por 60 millones de dólares, pretende dejar a un lado el tema y concentrar su atención en otros asuntos.

El músico admitió sentimientos

El músico, que ha estado saliendo con Kourtney Kardashian desde finales de 2020, habló en 2015 sobre su atracción por la fundadora de Skims en sus memorias “Can I Say: Living Large, Cheating Death, and Drums”.

En el libro, se refirió a Kim Kardashian como “una chica jodidamente sexy”. Sin embargo, también ha negado haberse vinculado con ella, según el portal Fox News.

