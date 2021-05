Ni siquiera los dejaba comer: siete empleados de Kim Kardashian la demandan por USD 60 millones

A pesar de poseer una multimillonaria fortuna, Kim Kardashian no es una buena jefa y ha incumplido sus compromisos laborales con, al menos, siete empleados domésticos que estuvieron bajo sus órdenes en su mansión de Hidden Hills en California.

Los detalles de la demanda salen a la luz días después de que varios medios informaran la intención que tenían varios trabajadores de ejercer acciones en contra de la estrella de televisión.

Según el Daily Mail, la demanda podría ser de 60 millones de dólares. Es decir, el doble de la cifra por la que 800 trabajadores demandaron a su exesposo Kanye West, el pasado mes de febrero.

Kim Kardashian una "jefa malvada"

Actualmente, la socialité norteamericana tiene una valía de mil milllones de dólares producto de las ganancias que le han dejado sus dos empresas de cosmética y lencería, KKW Beauty y Skim.

Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que la famosa honre los compromisos laborales de sus trabajadores. Según los documentos que fueron presentados en la Corte del estado de California y a los que tuvo acceso el diario británico, hay una larga lista de quejas en su contra.

“Nunca les pagaron a tiempo, se les retiró el 10 por ciento de sus salarios para pagar impuestos, que luego ella no entregó a las autoridades. Ninguno de ellos recibió recibos de pago o salarios detallados y todos dicen que Kim no pudo hacer un seguimiento de las horas que trabajaron para cancelar por horas extra”, detalló el abogado que lleva el caso.

Explotación incluye a un menor de edad

Entre los denunciantes hay un joven, de 16 años, quien denunció que lo obligaban a trabajar más de 48 horas semanales que excede el máximo permitido por las autoridades.

Los empleados Andrew Ramírez, su hermano Christopher Ramírez y su hijo Andrew Ramírez Jr, junto con Aron Cabrea, Rene Ernesto Flores, Jesse Fernández y Robert Araiza, precisaron que la demanda se debe a salarios no pagados. Narraron que cuando uno de los jardineros intentó preguntarle sobre las deudas, fue despedido inmediatamente.

Esta faceta autoritaria de la empresaria contrasta con la mostrada en el más reciente capítulo de “Keeping Up With the Kardashians”. En el episodio, Kim Kardashian acusó a Kourtney Kardashian de degradar constantemente a su personal, después de una brutal confrontación que sostuvo su hermana con una niñera, reflejó el portal Buzz Feed.

Hard to believe Kourtney’s story when her kids act like this #KUWTK pic.twitter.com/IJYu9Nm5iZ — ⭐️ (@realitytvholic) May 22, 2021

Todo sobre Famosos