Una de las primeras personas que se hizo explosivamente viral en Chile fue el "Zafrada", un niño que se hizo famoso tras el terremoto del año 2010 cuyo epicentro fue en Cobquecura, en la región de Ñuble.

Claramente el por entonces menor de edad no se llama "Zafrada", sino que Víctor Díaz, quien hoy ya tiene 19 años. Su apodo se lo ganó luego que en pleno despacho de televisión, denunciara que un camión con ayuda para los damnificados no se detuvo en su hogar, destruido por el movimiento telúrico

"Pasó una camioneta con sacos de dormir, con carpas, con todas esas cosas y pasaron de largo (...) No paró y se fue de largo para allá, no quedamos con sacos de dormir, nos faltan 'zafradas', cosas así. Pasó de largo y no lo pudimos atajar", aseveró, haciéndose famoso por su particular forma de decir "frazadas".

Una explosiva fama

Su equivocada y a la vez tierna forma de decir frazada, lo lanzó al estrellato, y se convirtió en un ícono de los sobrevivientes del terremoto. Su inocencia y gran desplante con las cámaras lo hizo ser una de las personas más entrevistadas y requeridas por los canales los días siguientes a la tragedia.

El fallecido conductor de televisión Felipe Camiroaga, en plena emisión del matinal que animaba en dicho año le regaló un caballo para que se moviera por la zona, al cual apodó como "Dominó".

Superada la tragedia, el menor de edad comenzó a desaparecer de los medios de comunicación, no teniendo la misma presencia recurrente que tuvo post terremoto, aunque muchos en redes sociales se siguieron acordando de él.

A 10 años del terremoto, durante el 2020, el joven con ya 18 años dio una entrevista a La Tercera, donde habló del impacto que le significó en su vida el hacerse viral tan pequeño.

"Como niño fue fastidioso para mí, porque hasta me daba rabia con los periodistas, como que les pegaba a las cámaras. Sí, porque igual, como uno es niño, quiere vivir su vida, y esto no, esto como que ponía un límite igual", comenzó diciendo.

A una década de su video, el "Zafrada" aseguró que su vida cambió "en muchos ámbitos, porque como que no pude vivir la vida de un niño libre, que podía hacer lo que quiera, disfrutar. No, porque llegó un momento en que me hice famoso y esa fama, como digamos, había que aprovecharla y yo me puse a arrendar caballos en ese tiempo. Estaba chico. Hicimos ese negocio".

"Pucha, ¿eso cuántos veranos fueron? Hasta el día de hoy, todos los veranos trabajando, en vez de estar en la playa como un niño normal, bañándome o haciendo cualquier cosa al aire libre. No poh, yo estaba ahí, trabajando y haciendo cosas", añadió.

Aseguró que en ese momento fue un problema, pero ahora, con la distancia de los años, ya no. Víctor rememora que durante esos días se "estresaba, porque yo no quería que la gente se llevara una mala imagen de mí. Y eso como que a mí me incomodaba, me aburría, me daba rabia a la vez, porque la gente no me entendía".

