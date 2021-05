Además de tener una impactante voz, Luis Miguel también destaca por ser un gran conquistador y la serie producida por Netflix ha revelado ante el público una larga lista de romances que parece no tener fin. Sin embargo, el cantante también ha tenido desventuras, como el día en que cortejó a Verónica Castro y ella lo rechazó.

El artista intentó conquistar en su juventud a la diva mexicana que era 17 años mayor que él, según contó el diseñador de modas Jorge García Cárdenas, mejor conocido como “Mitzy”, en una declaración al programa “Suelta la sopa”, difundida por Infobae

El modista mexicano, famoso por diseñar el espectacular vestido de novia para la boda de Thalía con Tommy Mottola, narró que el intérprete de “Cuando calienta el sol” intentó ganarse con joyas el corazón de la mamá de Cristián Castro.

Luis Miguel intentó conquistar a Verónica Castro

"Luis Miguel era muy enamorado y le llevó de regalo un anillo (...) Yo no sé de eso, pero sí era un anillo que se veía, era un buen regalo", mencionó Cárdenas.

Sin embargo, la protagonista de “Los ricos también lloran”, sorprendida por el obsequio, rechazó el cortejo del joven galán debido a la diferencia de edad.

"Vero decía 'oye, pero yo puedo ser tu mamá'", contó el modista, quien fue testigo del día en que Luis Miguel cortejó a Verónica Castro.

Las declaraciones de “Mitzy” ocurren después de que la producción de Netflix revelara una rivalidad entre el cantante de “Suave” y el personaje ficticio Cris Valdez, quien claramente representa a Cristián Castro.

A raíz de esto, se han viralizado varios videos en internet sobre una entrevista que “La Vero” le hizo a “Luismi” en 1989, durante el programa “Aquí está”. En los audiovisuales, se puede notar un evidente coqueteo del cantante con la legendaria actriz.

No fue la única

Al parecer el astro sentía atracción especial por las mujeres mayores. Otra que sí aceptó y reconoció un romance con el “Sol de México” fue Lucía Méndez. La actriz y cantante declaró que tuvo una relación con el músico azteca cuando ella tenía 30 años y él 17.

“Fue padrísimo, pero como 10 años después o más fue cuando me citó y me dijo de lo que hasta me iba a morir, estaba enojado conmigo. De pronto me dijo: 'Para tu ego, eres el amor de mi vida' y me quedé helada”, relató en una declaración a varios medios de comunicación.

