Luego de que en diversas páginas de farándula de redes sociales principalmente, se especulara que Pangal Andrade había terminado su relación con la joven animadora de televisión por cable, Melina Noto, finalmente ambos pusieron fin a esos trascendidos.

Esto porque en Instagram, la veinteañera le dedicó un tierno saludo de cumpleaños a Andrade, publicando románticas fotos donde aparecen juntos.

"Feliz vuelta al sol ser de luz. Que la vida te siga sorprendiendo y alimentando tu espíritu salvaje", escribió Melina en la publicación que se llenó de comentarios, incluyendo uno de Pangal, el cual constaba solo de tiernos emojis de caritas con corazón.

¿Quién es Melina Noto?

Melina Noto llegó a Chile hace un par de años, luego de modelar por años para la agencia Élite. Desde su arribo, destacó por su rol de comunicadora y se desempeñó, primero, como panelista de televisión y luego como conductora de espacios de canales de cable.

Este 2021, en el afán de profesionalizarse más en el mundo de las comunicaciones, ingresó a estudiar periodismo, carrera que está estudiando de forma online en una universidad argentina.

"Uno nunca tiene que confiarse, tienes que estar constantemente aprendiendo", señaló Noto a LUN, en donde dio detalles de cómo ha sido volver a estudiar y de forma online.

"Hay que estar todos los días estudiando, porque si dejas las cosas para último momento no te va a dar tiempo. Hay que ser organizado y no abarcar más de lo que puedas, si eres una persona que trabaja mucho hay que inscribir las materias que sabes que vas a poder cumplir. No pretendas seguirle el ritmo a alguien que no trabaja", aconsejó.

Asimismo, sentenció que es importante ser realista en cuanto a los estudios. "Yo no planeo recibirme de periodismo en el mismo tiempo que una persona que solamente se dedica a estudiar. Planeo hacerlo acorde a mis capacidades y a mis tiempos", reflexionó.

"Cuando uno se estanca en la comodidad no creces. Hay que estar reinventándose porque es la única manera de estar vigente", remató.

