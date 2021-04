Desde octubre de 2020 que la exparticipante del reality show "Amor a Prueba", Mila Correa, se encuentra luchando contra un cáncer de mama, enfermedad que dio a conocer recién en febrero pasado.

Tras eso, la brasileña ha compartido con sus seguidores el proceso que ha significado vivir con este diagnóstico, entre lo cual está la pérdida de su cabello producto de la quimioterapia.

“Decidí raparme de una, como una forma de darme ánimo, de no darle tregua a esta enfermedad para que se apodere de mí, incluso que no se apodere de mi imagen. He grabado y sacado fotos de todo el proceso", contó hace unos meses a LUN.

"No ha sido fácil, no estoy grata con esto, pero estoy armándome esta nueva imagen. Trato de no cuestionar, lo tomo de la forma más positiva, pese a que el pronóstico no es bueno. Siento que la fuerza para soportar esto viene de mi interior: estar sin pelo y sin cejas, es superficial", agregó en ese entonces.

"Somos apenas carne"

Recientemente, la ex de Junior Playboy compartió un video del significativo momento en que se rapó, donde además estuvo acompañada de personas importantes en su vida.

“Somos apenas carne, frente a la inmensidad del Espíritu”, escribió junto al registro donde se ve el paso a paso del momento, mientras ella luce tranquila y optimista.

“A todas mis peladitas hermosas, a tod@s que están pasando sufrimiento físico, los que está maldita pandemia ha afectado, nunca olviden lo fuerte y capaces que son. En esta vida sólo llevaremos lo aprendido”, expresó.

"Saldré de esto victoriosa"

Mila ha reconocido que desde que supo que tenía cáncer ha llorado solo dos veces: "Cuando me hicieron la biopsia y cuando me entregaron los resultados. Me prometí no soltar ni una lágrima más por esta enfermedad. Puedo llorar hasta porque me corté un dedo, pero no por el cáncer; eso es darle mucho poder. Yo saldré de esto victoriosa".

"Mi pilar fundamental ha sido el amor de mi familia y círculo cercano, y todo el cariño y buenas vibras que recibo en mis redes sociales", destacó.

