Mila Correa (35), exparticipante del reality show de Mega "Amor a Prueba", reveló a través de su cuenta de Instagram que padece cáncer desde octubre del año pasado.

Fue durante el día domingo cuando el hermano de Correa publicó en la cuenta personal de la ex de Junior Playboy contando sobre enfermedad que aqueja a la modelo y asegurando que "Sigue siendo la misma niña, con la misma risa traviesa, pero más fuerte que nunca".

Además, el hermano identificado como "Rubinho" agradeció el apoyo y la reserva que han tenido los cercanos a Mila durante estos difíciles momentos.

"Sé que saldré victoriosa"

Luego de conocerse su enfermedad, la propia Mila publicó un mensaje personal a sus seguidores, en el cual asegura que saldrá victoriosa tras este cáncer.

"Has llegado como un huracán en mi vida, revolucionando todo. Me has hecho llorar, me has hecho reír, me has hecho sentir una niña desconsolada y me has hecho sentir más mujer que nunca", escribió sobre su enfermedad.

"Puede ser que ya no tenga el mismo aspecto físico, pero mi corazoncito sigue vibrando en la misma sintonía, mi sonrisa sigue gigante y mi carcajada se sigue escuchando de lejos. Puede ser que haya días que esté más frágil, pero lo que realmente importa es que a pesar de todo, sigo más viva y amada que nunca", añadió.

La exchica reality también aprovechó de agradecer a los profesionales que la han atendido, además de todo el apoyo de su familia y cercanos, quienes han sido su "fortaleza" durante el último tiempo.

"A este Cáncer, hoy aprendo de todo lo que vivo, y sé que saldré victoriosa y más fuerte que nunca", finalizó.

Además, en las últimas horas Mila compartió dos historias en su Instagram, en una de las cuales se la puede ver con la cabeza rapada tras los procedimientos médicos a los que se ha sometido. "Esta soy yo. Una persona enormemente feliz y agradecida", escribió.

Instagram @milacorreaoficial

