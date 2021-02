Jean Philippe Cretton salió a aclarar los dichos de su pareja, Pamela Díaz, quien manifestó que existe una mala relación entre él y Antonio Vodanovic. Ambos son parte del show de talentos "Yo soy", cuyo equipo supuestamente apodó como "carne amarga" al exanimador del Festival de Viña.

Así lo declaró 'La Fiera' en su programa televisivo "Me Late Prime" (TV+), donde participa como panelista. De hecho, en el mismo espacio, también aseguraron que hubo un enfrentamiento entre las dos figuras. No obstante, todo fue desmentido por Cretton.

¿Qué dijo?

Al respecto, el joven animador señaló que "yo tengo una relación con Antonio en la que todo el rato durante el programa nos hacemos bromas. A veces lo molesto por el pelo y él me molesta de vuelta. Nunca sentí que él se hubiera molestado o algo por el estilo. Tengo una buena relación".

Consultado por supuestas provocaciones de parte de Vodanovic, aclara que aquello "yo lo entiendo y asumo en el sentido del humor. Son bromas".

¿Vodanovic es "carne amarga"?

Según la exmodelo, el equipo del programa estelar tilda como "carne amarga" al conductor. Sin embargo, Jean Philippe asegura: "Nunca he escuchado ese apodo en nuestro trabajo. A Antonio ni a nadie se le trata de manera despectiva".

"Mi relación con él es buena. No hay nada malo entre nosotros. Tengo con todos mis compañeros una relación muy sana. Grabamos largas horas y todos coincidimos en que la mejor manera de llevarlo es riéndonos", concluye.

La versión de Vodanovic

Sobre estos rumores de mala relación, Antonio Vodanovic responde que aquello es "absolutamente falso. No voy a perder el tiempo, estoy en la playa. No me voy a hacer cargo de rumores estúpidos".

Por lo tanto, también aclara que su vínculo con la pareja de Pamela Díaz es buena, "absolutamente. No me llamen para rumores que inventa una persona o un programa. Cree, por favor, en mi honestidad", dijo a LUN el histórico exanimador del Festival de Viña.

