¿Qué pasó?

La quinta y penúltima noche de Festival de Viña 2020 fue sin duda la más cuestionada y extraña de la semana.

La decepción

Todo partió con el "gran" número anglo de este año que recaía en Maroon 5. Todo partió con un evidente retraso de la banda quien apareció en el escenario con más de 20 minutos de retraso ya que su vocalista Adam Levine había llegado tarde a la Quinta Vergara.

La expectación era alta por el debut de los californianos en el Festival y decepcionó. Algunos problemas de sonido y una cuestionada voz de su vocalista se sumaron al evidente desgano que demostró sobre el escenario donde estuvieron una hora exacta, con poca interacción con el público, y cantanto su repertorio más conocido.

Su participación además fue sin intervenciones de los animadores quienes tenían prohibido entregarles las Gaviotas, premios que finalmente, se supone, les entregaron en camarines y lejos de las cámaras.

Es que al parecer la actitud de Levine tenía un motivo. Según un video filtrado, el intérprete y sus compañeros no sabían que el show era televisado, situación que los indignó.

El Flaco

El debut de Paul Vásquez en solitario era una carta segura en el humor. Sin embargo, la rutina de el Flaco no fue del todo aplaudida en una Quinta Vergara que rió y le entregó ambas Gaviotas, generando llanto en el ex Dinamita Show que no logró convencer.

El comediante además tuvo una particular intervención como Paul Vásquez en medio de su presentación donde habló de su pasada adicción a la cocaína e hizo un llamado a los jóvenes.

Pires, el salvador

Pasadas las dos de la madrugada llegó al escenario Alexandre Pires, quien encantó con su simpatía brasileña y sus éxitos románticos como solista y su pasado en Só Pra Contrariar.

Una genuina emoción lo embargó al recibir ambas Gaviotas de parte de un público que lo esperó fielmente hasta esa hora para finalizar la noche más baja de Viña 2020 donde se convirtió en lo mejor de la jornada.

