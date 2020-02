¿Qué pasó?

El gran número anglo de Viña 2020 y que abrirá la noche de este jueves 27 de febrero es Maroon 5, quienes llegan a Chile en el marco de su gira por Sudamérica, con la que también pasarán por países como Argentina, Brasil y Colombia, además de la fecha de este viernes en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La banda liderada por Adam Levine actuó el 23 y 24 de febrero en el Foro Sol de Ciudad de México. Ahí tocaron por al menos 1 hora con 20 minutos, principalmente canciones de los discos Red Pill Blues y Songs About Jane.

Al ser el Festival de Viña parte de la misma gira, es seguro que muchas de las canciones que tocaron en esos conciertow se repitan, como Girls Like You, She Will Be Loved y Sugar (Revisa aquí la lista completa).

No recibirán gaviotas

Según información de la organización, el show de los californianos será continuo ya que es el mismo que presentan en el tour por lo que pidieron no recibir las gaviotas sobre el escenario de la Quinta Vergara.

En caso de que el público se las otorgue, la entrega de los premios será en el backstage, fuera de cámaras y sin sus fanáticos al frente.

A pesar de que la organización le explicó al staff de la banda la particularidad del Festival, ellos prefirieron realizar el show en "normalidad" y bajo sus condiciones.

Ya en 2012 Morrisey hizo una solicitud similar de show íntegro sin premios ni animadores en el escenario. Un año antes, Calle 13 tampoco aceptó interrupciones.

Ver cobertura completa