El plato fuerte de la edición 61° del Festival de Viña es, sin lugar a dudas, la banda estadounidense Maroon 5 que llega a la ciudad jardín tras vender más de 30 millones de álbumes y 48 millones de sencillos mundialmente.

Su concierto en la Quinta Vergara será el tercero de su “2020 Tour”, que recorrerá Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Canadá hasta septiembre de este año.

¿Qué canciones tocarán en la Quinta Vergara?

La banda liderada por Adam Levine actuó el 23 y 24 de febrero en el Foro Sol de Ciudad de México. Ahí tocaron por al menos 1 hora con 20 minutos, principalmente canciones de los discos “Red Pill Blues” y “Songs About Jane”.

Al ser el Festival de Viña parte de la misma gira, es seguro que muchas de las canciones que tocaron en esos conciertow se repitan, como Girls Like You, She Will Be Loved y Sugar.

A continuación, el setlist de la banda en México:

It Was Always You This LovePlay What Lovers Do Makes Me Wonder Payphone (introducción en piano) Wait Won’t Go Home Without You Maps Moves Like Jagger Lucky Strike Tangled Harder to Breathe Sunday Morning Cold Don’t Wanna Know One More Night Animals Daylight SugarPlay Memories She Will Be Loved Girls Like You

